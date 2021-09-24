logo
Русский Українська

BTC/USD

42968.06

ETH/USD

2954.14

LTC/USD

152.70

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия 14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на копа
commentss НОВОСТИ Все новости

14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на копа

Правоохранителя госпитализировали, а нападающего разыскали во Львове

24 сентября 2021, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева

В областном центре Прикарпатья вор пробрался в жилище, где жил 35-летний местный полицейский и хотел украсть там ценные вещи. Но дома наткнулся на самого хозяина, которого хотел убить ножом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры Прикарпатья.

14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на копа

Нападающий задержали во Львове (фото - Нацполиция)

По обнародованной информации, грабитель жестко изувечил полицейского холодным оружием — нанес 14 тяжелых повреждений. Старался попасть в шею, область грудины, где размещены жизненно важные органы. Повредил одно из легких.

Оставил свою жертву и скрылся. Окровавленное тело беспомощного человека на улице увидела горожанка, которая вызвала полицейских.

Тяжело травмированного копа отвезли в медицинское учреждение, где врачи взялись спасать молодого человека.

Все силы полиции были направлены на поиски злоумышленника. К концу дня в городе Львове оперативные работники полиции с помощью представителей роты полиции особого назначения и их коллег из КОРДа задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

43-летний грабитель, что "чистил" чужие квартиры, проживает в Ивано-Франковске, хотя родом из Львовщины. Он уже отбывал наказание именно за воровство.

Представители следствия проинформировали его о подозрении по факту совершения разбойного нападения и покушения на убийство работника милиции. Теперь полицейские выясняют не совершал ли он новые преступления в населенных пунктах Прикарпатья.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих . Мужчина выстрелил в двух человек и получил в ответ пулевое ранение из травматического пистолета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://if.npu.gov.ua/news/vbivstvo/pravooxoronczi-prikarpattya-operativno-zatrimali-zlovmisnika-yakij-pronik-u-kvartiru-ta-z-nozhem-nakinuvsya-na-gospodarya/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ