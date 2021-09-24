14 ударов ножом: в Ивано-Франковске грабитель напал на копа

В областном центре Прикарпатья вор пробрался в жилище, где жил 35-летний местный полицейский и хотел украсть там ценные вещи. Но дома наткнулся на самого хозяина, которого хотел убить ножом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры Прикарпатья.

Нападающий задержали во Львове (фото - Нацполиция)

По обнародованной информации, грабитель жестко изувечил полицейского холодным оружием — нанес 14 тяжелых повреждений. Старался попасть в шею, область грудины, где размещены жизненно важные органы. Повредил одно из легких.

Оставил свою жертву и скрылся. Окровавленное тело беспомощного человека на улице увидела горожанка, которая вызвала полицейских.

Тяжело травмированного копа отвезли в медицинское учреждение, где врачи взялись спасать молодого человека.

Все силы полиции были направлены на поиски злоумышленника. К концу дня в городе Львове оперативные работники полиции с помощью представителей роты полиции особого назначения и их коллег из КОРДа задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

43-летний грабитель, что "чистил" чужие квартиры, проживает в Ивано-Франковске, хотя родом из Львовщины. Он уже отбывал наказание именно за воровство.

Представители следствия проинформировали его о подозрении по факту совершения разбойного нападения и покушения на убийство работника милиции. Теперь полицейские выясняют не совершал ли он новые преступления в населенных пунктах Прикарпатья.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Ивано-Франковске мужчина ранил двух прохожих . Мужчина выстрелил в двух человек и получил в ответ пулевое ранение из травматического пистолета.

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