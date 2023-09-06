14-летний подросток съел один чипс: через несколько часов он скончался

14-летний американец Гаррис Валоба скончался 1 сентября. Пока причины смерти не установлены, однако его семья считает, что главным фактором стало участие Гарриса в "One Chip Challenge".

Подросток в США съел один чипс Paqui и скончался. Фото из открытых источников

"One Chip Challenge" приобрел популярность в TikTok. Для этого нужно съесть один очень острый чипс Paqui, а затем воздержаться от питья воды как можно дольше. Участники челленджа в основном рассказывают о слезах или боли в животе после употребления чипсов Paqui, однако на этот раз все закончилось смертельным исходом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Мать 14-летнего парня рассказала, что в пятницу ее вызвала в школу медсестра. Она сказала, что ее сын страдал от сильных болей в животе после того, как друг дал ему чипс. Женщина вернулась с ним домой, где он почувствовал временное облегчение после которого потерял сознание. Впоследствии Гарриса доставили в больницу, но спасти жизнь парню не удалось.

Женщина критикует медсестру, которая не отправила ее сына сразу в больницу и заявляет, что хотела, чтобы и другие знали об этих чипсах, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.

Чипсы американского бренда Paqui упакованы поштучно в форме гроба. Производитель на своем сайте указывает, что он изготовлен из двух острейших перцев чили в мире — "Каролинский жнец" и "Скорпион". Компания рекламирует "One Chip Challenge" на своем сайте и призывает выкладывать видео в сети. Производитель чипсов также сообщает, что чипсы следует хранить в недоступном для детей месте, они не предназначены для людей с высокой чувствительностью к острой пище, беременным, а также у тех, у кого есть аллергия на капсаицин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Австралии в мозгу женщины обнаружили живого червя.

Также "Комментарии" писали об украинке, которая восемь месяцев жаловалась на кашель. Врачи обнаружили неожиданный предмет в ее легких.