11-летняя роженица из Закарпатья раскрыла ужасные подробности и рассказала об отце ребенка

Самая молодая роженица из Закарпатья сделала правдивое признание в том, кто настоящий отец ее будущего малыша. И рассказала, что говорила неправду о своем ровеснике, от которого будто забеременела на свалке возле столицы. Об этом она сказала во время развлекательной программы "Касается каждого" в эфире канала "Украина".

Она ждет мальчика, и хочет назвать его в честь мужчины, от которого забеременела (фото из открытых источников)

Девочка скоро будет рожать. Медики утверждают, что состояние ее удовлетворительное, но сами роды могут произойти с осложнениями. В студии присутствовала ее мать, которая отметила, что поздно узнала об "интересном" состоянии дочери. Но другая ее дочь – тоже юная роженица, она стала мамой в 15 лет.

Несколько лет назад она с детьми перебралась в Херсонскую область. Нашла нового избранника. После того, как младшая дочь сказала, что ждет ребенка, семья снова приехала в Закарпатскую область.

Самая молодая беременная украинка сделала правдивое признание в эфире. Она признала, что отец ее ребенка – 46-летний муж матери, которого зовут Александр.

Она объяснила, что все, что было раньше – придумала, чтобы защитить Александра, ведь он не виноват, она спровоцировала его сама.

Мать юной роженицы живет в страхе. Ее новый избранник пообещал порезать и уничтожить всю семью, если она пойдет в полицию и расскажет, что 11-летняя девочка беременна.

Отец будущего ребенка угрожает и юной маме. Пообещал, что порешит, если она его не дождется и выйдет замуж. Мать юной представительницы ромов все знала с самого начала, поэтому решила снова вернуться на родину.

У мамы свои планы на дальнейшую жизнь. Она уже знает, что родится сын и назовет его Александром в честь отца, который гораздо старше ее. Также она не умеет писать, едва читает по слогам, буквы угадывает. В школу идти не хочет, хочет себя посвятить своему сыну. А учиться будет позже.

11-летняя представительница ромов говорит, что мясо ела два дня назад, мечтает о фруктах и конфетах, но их нет. Она никогда не пробовала киви, а питается только обычными макаронами.

Отца своего ребенка она называет хорошим, потому что он ей приобрел кроссовки, не обижал. А теперь передал новый телефон по почтовой отправке. Она очень рада такому подарку.

Вместе с тем присутствовавшие на эфире приглашенные утверждают, что юную жительницу Закарпатья нужно забрать от таких родственников, а отчима правоохранители должны привлечь к ответственности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В полиции сообщили новые подробности изнасилования девочки из Закарпатской области.

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