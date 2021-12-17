70 работников Черкасской прокуратуры получают выплаты за инвалидность – ДБР

Продолжается досудебное расследование Государственного бюро расследований (ДБР) по факту установления инвалидности 70 прокурорам Черкасщины и получения соответствующих выплат. Соответствующее дело размещено на сайте Единого государственного реестра досудебных расследований.

Прокуратура - фото из открытых источников

В настоящее время идет расследование по материалам управления внутренней безопасности Генпрокуратуры по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог). Следователи изучают факты "необоснованного установления диагноза заболевания и группы инвалидности работникам прокуратуры Черкасской области, что привело к безосновательному начислению пенсионных выплат". В органах прокуратуры Черкасской области работают 70 прокурорских работников, которым в период с 4.12.2008 по 15.04.2020 была установлена ​​инвалидность.

В определении суда говорится: "Изучением электронных деклараций указанных прокуроров установлено, что они получили пенсионные выплаты за этот период на общую сумму свыше 14 млн 073 тыс. грн". Согласно данным, которыми владеют работники ДБР, работники учреждений здравоохранения и медико-социальных экспертных комиссий, по предварительному сговору с прокурорами, злоупотребляя своим служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды “внесли недостоверные сведения в официальные медицинские документы. работника органов прокуратуры Черкасской области для необоснованного установления им диагноза заболевания и соответствующей группы инвалидности, что повлекло за собой тяжелые последствия государственным интересам, которые в двести пятьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан”.

Напомним, сотрудники ДБР обнаружили, что Председатель и члены Национальной комиссии, что занимаются государственным регулированием в сфере энергетики и коммунальных услуг, осуществили себе противоправное начисление премий на немалую сумму, которая составляет более 2 миллионов гривен

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