6-летний ребенок выпал с седьмого этажа в Николаеве

Событие произошло вчера вечером. Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасательная операция в Николаеве, фото: ГСЧС Украины

Спасатели с помощью медицинских ношей спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой помощи. Ребенок был госпитализирован в больницу, за его жизнь борются врачи. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

ГСЧС напоминает: порой достаточно несколько секунд, чтобы ребенок попал в опасную ситуацию. Поэтому призываем не оставлять малышей без присмотра, особенно на балконах и вблизи окон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант

19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол.

О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября.

"С глубокой грустью и скорбью извещаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура".

Что именно произошло – читайте по ссылке.

Читайте также: В киевской школе – вспышка кишечной инфекции

В одном из общеобразовательных учебных заведений Киева зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции среди учащихся. Инцидент произошел в пятницу, сообщают в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, сообщает портал "Комментарии".

Все больные были бактериологически обследованы на кишечную группу инфекций. Часть из них находятся на лечении в медицинских учреждениях города, другие проходят амбулаторное лечение под наблюдением семейного врача. Какие симптомы инфекции читайте по ссылке.