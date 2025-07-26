4,8 миллиона штрафа: «Труха Украина» нарушила правила рекламы азартных игр

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Ткачова Марія
Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало популярный Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 миллиона гривен. Основанием стало системное нарушение законодательства по рекламе игорного бизнеса.
"Труха Украина" заплатит штраф 4,8 миллиона гривен
По результатам мониторинга платформы специалисты PlayCity зафиксировали многочисленные нарушения со стороны владельцев ресурса, в частности:
В PlayCity отмечают, что речь идет не об одноразовом нарушении, а о системной практике. Санкции против "Трухи" стали первым публичным прецедентом, демонстрирующим: правила одинаковы для всех, независимо от размера канала или влияния в медиапространстве.
Это сигнал всем блоггерам и администраторам Telegram-каналов: государство не будет закрывать глаза на нарушения. Незаконная реклама азартных игр – это не только административная ответственность, но и прямая угроза миллионам украинцев, которые могут стать жертвами лудомании и финансового мошенничества", – отметили в агентстве.
PlayCity отмечает, что проверки продолжаются, и подобные санкции могут быть наложены на другие площадки, работающие в нарушение закона.