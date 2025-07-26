4,8 миллиона штрафа: «Труха Украина» нарушила правила рекламы азартных игр

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало популярный Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 миллиона гривен. Основанием стало системное нарушение законодательства по рекламе игорного бизнеса.

"Труха Украина" заплатит штраф 4,8 миллиона гривен

По результатам мониторинга платформы специалисты PlayCity зафиксировали многочисленные нарушения со стороны владельцев ресурса, в частности:

размещение незаконной рекламы онлайн-казино и азартных игр;

использование манипулятивных формулировок типа "выиграла 2100 грн из 100" или "подписчик унес 17 тысяч" — потенциально вводящего в заблуждение аудиторию;

отсутствие предупреждения о рисках игровой зависимости;

отсутствие договоров с лицензированными операторами рынка;

нарушение требований государственной регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным условием для законной рекламы.

В PlayCity отмечают, что речь идет не об одноразовом нарушении, а о системной практике. Санкции против "Трухи" стали первым публичным прецедентом, демонстрирующим: правила одинаковы для всех, независимо от размера канала или влияния в медиапространстве.

Это сигнал всем блоггерам и администраторам Telegram-каналов: государство не будет закрывать глаза на нарушения. Незаконная реклама азартных игр – это не только административная ответственность, но и прямая угроза миллионам украинцев, которые могут стать жертвами лудомании и финансового мошенничества", – отметили в агентстве.

PlayCity отмечает, что проверки продолжаются, и подобные санкции могут быть наложены на другие площадки, работающие в нарушение закона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Полтавщине произошел серьезный инцидент, который не только нарушает закон, но и играет на руку российской пропаганде. Группа гражданских лиц насильно остановила авто с мобилизованными мужчинами, направлявшимися в учебный центр. Из-за этого часть военных исчезла, а транспорт получил повреждения.