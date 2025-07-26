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4,8 миллиона штрафа: «Труха Украина» нарушила правила рекламы азартных игр

«Труха Украина» получила 4,8 млн грн штрафа за незаконную рекламу азартных игр — PlayCity начинает зачистку телеграмм-пространства

26 июля 2025, 15:03
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Ткачова Марія

Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity оштрафовало популярный Telegram-канал "Труха Україна" на 4,8 миллиона гривен. Основанием стало системное нарушение законодательства по рекламе игорного бизнеса.

4,8 миллиона штрафа: «Труха Украина» нарушила правила рекламы азартных игр

"Труха Украина" заплатит штраф 4,8 миллиона гривен

По результатам мониторинга платформы специалисты PlayCity зафиксировали многочисленные нарушения со стороны владельцев ресурса, в частности:

  • размещение незаконной рекламы онлайн-казино и азартных игр;
  • использование манипулятивных формулировок типа "выиграла 2100 грн из 100" или "подписчик унес 17 тысяч" — потенциально вводящего в заблуждение аудиторию;
  • отсутствие предупреждения о рисках игровой зависимости;
  • отсутствие договоров с лицензированными операторами рынка;
  • нарушение требований государственной регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным условием для законной рекламы.

В PlayCity отмечают, что речь идет не об одноразовом нарушении, а о системной практике. Санкции против "Трухи" стали первым публичным прецедентом, демонстрирующим: правила одинаковы для всех, независимо от размера канала или влияния в медиапространстве.

Это сигнал всем блоггерам и администраторам Telegram-каналов: государство не будет закрывать глаза на нарушения. Незаконная реклама азартных игр – это не только административная ответственность, но и прямая угроза миллионам украинцев, которые могут стать жертвами лудомании и финансового мошенничества", – отметили в агентстве.

PlayCity отмечает, что проверки продолжаются, и подобные санкции могут быть наложены на другие площадки, работающие в нарушение закона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на Полтавщине произошел серьезный инцидент, который не только нарушает закон, но и играет на руку российской пропаганде. Группа гражданских лиц насильно остановила авто с мобилизованными мужчинами, направлявшимися в учебный центр. Из-за этого часть военных исчезла, а транспорт получил повреждения.



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Источник: https://t.me/mintsyfra/7032
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