logo

BTC/USD

60904.00

ETH/USD

4456.98

LTC/USD

197.41

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Купила поддельный сертификат: в Одесской области в реанимации находится пациентка с COVID-19
commentss НОВОСТИ Все новости

Купила поддельный сертификат: в Одесской области в реанимации находится пациентка с COVID-19

Женщина призналась, что не привита под давлением медиков

сегодня, 21:15
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В Одесской области, в городе Измаил в реанимационном отделении лечится больная коронавирусом горожанка, которая не получила прививки, но имеет документ о вакцинации. Об этом проинформировал во время пресс-конференции заместитель главы области Борис Волошенков, пишет УНИАН.

Купила поддельный сертификат: в Одесской области в реанимации находится пациентка с COVID-19

В реанимацию попала пациентка с сертификатом вакцинации против COVID-19, но прививки женщина не делала (фото carpathia.gov.ua)

По его словам, горожанку привезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У нее подтверждена коронавирусная болезнь. Также она имеет сопутствующее заболевание и находится под постоянным контролем.

Ситуацию с документом о прививках изучают правоохранители. Они должны установить не был ли он поддельным или допущено какое-либо другое нарушение.

Вместе с тем работники управления здравоохранения областной ОГА рассказали, что эта пациентка сначала пыталась сама побороть заболевание, но ее состояние только ухудшилось. Она была сначала госпитализирована в Килийскую районную больницу, а оттуда ее перевезли в Дунайское областное медицинское учреждение. Болезнь прогрессировала, хотя в документах числился сертификат с двумя уколами.

Руководитель этого медицинского учреждения Виталий Гайдуков придерживается мнения, что сертификат не поддельный. Просто его получил человек, которому прививка не была сделана.

Этот факт установила медицинская комиссия, в которую вошли медицинская сестра, руководитель ковидного отделения и руководитель Дунайского областного медицинского учреждения. Медики должны были выяснить, была ли больная вакцинирована, потому что от этого зависит дальнейшее лечение и дозировка различных препаратов от коронавируса.

Она поняла и сказала, что не проходила вакцинацию. Сейчас эта одесситка, у которой тяжелая болезнь постоянно прогрессирует, требует кислородной терапии или подключения к аппарату ИВЛ.

Медицинские специалисты проинформировали об этой ситуации не только местные власти, но и работников СБУ.

Как заявил руководитель Дунайской больницы, эта горожанка страдает не только из-за симптомов тяжелого заболевания, но и морально. Будет нести ответственность и медик, согласившийся выдать ей сертификат. В медицине, по его выражению рыночная ситуация – если такие документы востребованы, то есть и предложение. По его мнению, нужно наказывать таких граждан, которые хотят иметь поддельные документы без получения прививки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса .


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/health/country/v-izmajili-na-odeshchini-v-reanimaciji-perebuvaye-ne-shcheplena-vid-covid-19-paciyentka-u-yakoji-buv-falshiviy-sertifikat-video-novini-odesi-11600518.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!