Купила поддельный сертификат: в Одесской области в реанимации находится пациентка с COVID-19

В Одесской области, в городе Измаил в реанимационном отделении лечится больная коронавирусом горожанка, которая не получила прививки, но имеет документ о вакцинации. Об этом проинформировал во время пресс-конференции заместитель главы области Борис Волошенков, пишет УНИАН.

В реанимацию попала пациентка с сертификатом вакцинации против COVID-19, но прививки женщина не делала (фото carpathia.gov.ua)

По его словам, горожанку привезли в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. У нее подтверждена коронавирусная болезнь. Также она имеет сопутствующее заболевание и находится под постоянным контролем.

Ситуацию с документом о прививках изучают правоохранители. Они должны установить не был ли он поддельным или допущено какое-либо другое нарушение.

Вместе с тем работники управления здравоохранения областной ОГА рассказали, что эта пациентка сначала пыталась сама побороть заболевание, но ее состояние только ухудшилось. Она была сначала госпитализирована в Килийскую районную больницу, а оттуда ее перевезли в Дунайское областное медицинское учреждение. Болезнь прогрессировала, хотя в документах числился сертификат с двумя уколами.

Руководитель этого медицинского учреждения Виталий Гайдуков придерживается мнения, что сертификат не поддельный. Просто его получил человек, которому прививка не была сделана.

Этот факт установила медицинская комиссия, в которую вошли медицинская сестра, руководитель ковидного отделения и руководитель Дунайского областного медицинского учреждения. Медики должны были выяснить, была ли больная вакцинирована, потому что от этого зависит дальнейшее лечение и дозировка различных препаратов от коронавируса.

Она поняла и сказала, что не проходила вакцинацию. Сейчас эта одесситка, у которой тяжелая болезнь постоянно прогрессирует, требует кислородной терапии или подключения к аппарату ИВЛ.

Медицинские специалисты проинформировали об этой ситуации не только местные власти, но и работников СБУ.

Как заявил руководитель Дунайской больницы, эта горожанка страдает не только из-за симптомов тяжелого заболевания, но и морально. Будет нести ответственность и медик, согласившийся выдать ей сертификат. В медицине, по его выражению рыночная ситуация – если такие документы востребованы, то есть и предложение. По его мнению, нужно наказывать таких граждан, которые хотят иметь поддельные документы без получения прививки.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса .

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