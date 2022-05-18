Культурные преступления РФ: какие музеи в Украине разбомбили и разворовали оккупанты

18 мая в Украине отмечают Международный день музеев. В этот день в Украине вспоминают о культурных преступлениях россии, а именно об уже уничтоженных музеях. Об уничтоженных музейных учреждениях в Украине рассказал политик Сергей Тарута. Политик отметил, что обычно в Международный день музеев проходила акция "Ночь музеев". Но сегодня в Украине День траура из-за уничтоженных культурных памятников оккупантами.

"Обычно в этот день проходит замечательная акция "Ночь музеев", когда и в мире, и в Украине музеи открыты до самого утра. Молодежь гуляет по картинным галереям, рассматривает скульптуры, наслаждается искусством. Сегодня – это день траура. Из-за большого разрушения, которое начала россия, прицельно гатя по объектам украинского культурного наследия",- написал Тарута. Нардеп рассказал об уничтоженном оккупантами Мариупольском художественном музее имени Куинджи, который был построен в 1902 году и имел тысячи экспонатов.



"Так, например, Мариупольский художественный музей имени Куинджи, возведенный в 1902 году, насчитывал более 2 тысяч экспонатов – среди них произведения Куинджи, Айвазовского, Яблонской, Глущенко, Дерегуса и т.д. Музей был уничтожен прямым попаданием российской авиабомбы. А бесценны произведения искусства, по имеющейся информации, оккупанты вывезли в так называемую днрию",- отметил политик. Кроме этого, в Украине от войны пострадали многие другие музеи, попавшие под вражеский обстрел.

"Культурных преступлений россиян, на самом деле, тысячи. Не буду говорить, что мы все отстроим, потому что, уничтоженное орками украинское культурное наследие, потеряно навеки. Варвары и воры должны быть наказаны. И когда кто-то из культурных деятелей начинает размышлять над тем, что зачеркнуть надо "путина, а не Пушкина", помните, что это носители "русской культуры" разбомбили музей Сковороды, разворовали и уничтожили музей Куинджи, что это они превратили в кучу обломков музей древностей в Чернигове, разрушали храмы, библиотеки и жгли украинские книги", — отметил Тарута. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские кафиры обокрали музеи в Мариуполе

Мариупольский художественный музей имени Куинджи (фото из открытых источников)

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