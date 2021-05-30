Кто и почему устроил стрельбу в Екатеринбурге

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Данило Матюха
В российском городе Екатеринбург бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянении начал стрелять с балкона в прохожих и тяжело ранил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает РБК.
Екатеринбург - фото: РБК
В воскресенье, 30 мая, вечером, мужчина открыл беспорядочную стрельбу с балкона по прохожим. Полиция оцепила территорию возле дома и заблокировала квартиру. Позже стрельба прекратилась. По информации журналистов, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате стрельбы была ранена в живот девочка, которая находится в крайне тяжелом состоянии в детской городской больнице. Также ранен сотрудник Росгвардии, получивший повреждения средней тяжести.
Мужчину, устроившего стрельбу задержали. Спецназовцы ворвались в квартиру и обезвредили его. Во время штурма они использовали светошумовые гранаты. Сообщается, что преступник оказывал вооруженное сопротивление.
На данный момент следователи возбудили против стрелка уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя
Напомним, что 11 мая в одной из школ города Казань, что в России, открыли стрельбу во время которой погибло 7 детей и учительница. Детали в нашем материале.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в американском городе Бирмингем (штат Алабама) в парке поссорились двое мужчин. В результате выяснения отношений спорившие взялись за оружие. В этот момент в зоне отдыха находились несколько сотен человек, причем среди них семьи с детьми, однако это не остановило конфликтующих мужчин. В результате перестрелки была убита женщина, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни.
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