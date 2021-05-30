Кто и почему устроил стрельбу в Екатеринбурге



















В российском городе Екатеринбург бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянении начал стрелять с балкона в прохожих и тяжело ранил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает РБК.

Екатеринбург - фото: РБК

В воскресенье, 30 мая, вечером, мужчина открыл беспорядочную стрельбу с балкона по прохожим. Полиция оцепила территорию возле дома и заблокировала квартиру. Позже стрельба прекратилась. По информации журналистов, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы была ранена в живот девочка, которая находится в крайне тяжелом состоянии в детской городской больнице. Также ранен сотрудник Росгвардии, получивший повреждения средней тяжести.





Мужчину, устроившего стрельбу задержали. Спецназовцы ворвались в квартиру и обезвредили его. Во время штурма они использовали светошумовые гранаты. Сообщается, что преступник оказывал вооруженное сопротивление.

На данный момент следователи возбудили против стрелка уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя

Напомним, что 11 мая в одной из школ города Казань, что в России, открыли стрельбу во время которой погибло 7 детей и учительница. Детали в нашем материале.

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