logo
Русский Українська

BTC/USD

36210.91

ETH/USD

2445.67

LTC/USD

175.13

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Кто и почему устроил стрельбу в Екатеринбурге
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто и почему устроил стрельбу в Екатеринбурге

Российская полиция задержала злоумышленника живым

сегодня, 23:00
Автор:

Данило Матюха








В российском городе Екатеринбург бывший полицейский в состоянии алкогольного опьянении начал стрелять с балкона в прохожих и тяжело ранил восьмилетнюю девочку. Об этом сообщает РБК.

Кто и почему устроил стрельбу в Екатеринбурге

Екатеринбург - фото: РБК

В воскресенье, 30 мая, вечером, мужчина открыл беспорядочную стрельбу с балкона по прохожим. Полиция оцепила территорию возле дома и заблокировала квартиру. Позже стрельба прекратилась. По информации журналистов, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы была ранена в живот девочка, которая находится в крайне тяжелом состоянии в детской городской больнице. Также ранен сотрудник Росгвардии, получивший повреждения средней тяжести.


Мужчину, устроившего стрельбу задержали. Спецназовцы ворвались в квартиру и обезвредили его. Во время штурма они использовали светошумовые гранаты. Сообщается, что преступник оказывал вооруженное сопротивление.

На данный момент следователи возбудили против стрелка уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя

Напомним, что 11 мая в одной из школ города Казань, что в России, открыли стрельбу во время которой погибло 7 детей и учительница. Детали в нашем материале.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в американском городе Бирмингем (штат Алабама) в   парке поссорились двое мужчин. В результате выяснения отношений спорившие взялись за оружие. В этот момент в зоне отдыха находились несколько сотен человек, причем среди них семьи с детьми, однако это не остановило конфликтующих мужчин. В результате перестрелки  была убита женщина, еще два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один получил травмы, опасные для жизни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/society/30/05/2021/60b3ce419a7947ef04ef6fa2?from=from_main_1
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ