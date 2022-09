В одном из домов Ливерпуля напала крыса. Такой случай произошел, когда ребенок спал в собственной кроватке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс 9breakingnews.

Крыса покусала лицо малыша пока тот спал в кроватке. Фото с открытых источников

Мать двухлетнего малыша вошла в комнату и увидела ужасную картину – ребенок плакал в кроватке, а все лицо было в крови. Женщина сразу не смогла понять, что произошло, но через несколько секунд мимо нее пробежала большая крыса. После этого мать с ребенком сразу уехали в местную больницу.

Как сообщает английское издание ребенку не нужно проводить операций, а также не обнаружено никаких болезней в его организме от крысы.

Такая досадная ситуация произошла в одном из районов английского города Ливерпуль, где семья арендовала дом. После инцидента они решили покинуть дом, ведь не хотели жить с крысами. Мать ребенка решила огласить эту тему, чтобы в будущем никто не пострадал в этом доме.

A Liverpool mother was left traumatized when she found a RAT biting her toddler’s face while he slept https://t.co/RESsFpI38r