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Крыса покусала лицо малыша пока тот спал в кроватке

В Англии пострадал двухлетний ребенок.

сегодня, 00:09
Автор:

Slava Kot
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В одном из домов Ливерпуля напала крыса. Такой случай произошел, когда ребенок спал в собственной кроватке. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на новостной ресурс 9breakingnews.

Крыса покусала лицо малыша пока тот спал в кроватке

Крыса покусала лицо малыша пока тот спал в кроватке. Фото с открытых источников

Мать двухлетнего малыша вошла в комнату и увидела ужасную картину – ребенок плакал в кроватке, а все лицо было в крови. Женщина сразу не смогла понять, что произошло, но через несколько секунд мимо нее пробежала большая крыса. После этого мать с ребенком сразу уехали в местную больницу.

Как сообщает английское издание ребенку не нужно проводить операций, а также не обнаружено никаких болезней в его организме от крысы.

Такая досадная ситуация произошла в одном из районов английского города Ливерпуль, где семья арендовала дом. После инцидента они решили покинуть дом, ведь не хотели жить с крысами. Мать ребенка решила огласить эту тему, чтобы в будущем никто не пострадал в этом доме.

На этот случай обратили внимание и власти города, выявившие значительные проблемы в дренажных системах. Теперь принято решение, что в следующем году будут установлены новые трубы. Власти Ливерпуля надеются, что это уменьшит количество грызунов в домах. Кроме того, мэрия города предоставляет бесплатную помощь для ловли крыс в домах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о молодом актере из известного сериала "Сверхъестественное", который убил свою мать. Канадец выстрелил ей в голову.

Также "Комментарии" писали, что украинский террорист , захвативший в 2020 году автобус с пассажирами в Луцке, получил свой приговор. Максима Кривоша считает себя невиновным.



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Источник: https://9breakingnews.com/liverpool-mother-traumatised-rat-biting-toddlers-face-slept-htmlns_mchannelrssns_campaign1490ito1490/
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Обсуждения

777

26 сентября 2022, 23:35

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