Кровавая авария на трассе под Киевом: погибли сразу 5 человек

Масштабная авария произошла на трассе Киев-Харьков-Должанский под Киевом. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Погибли пять человек, еще двадцати понадобилась помощь медиков. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Смертельная авария под Киевом. Фото:

Произошло все в Бориспольском районе сегодня, 11 сентября, около четырех утра. Грузовик DAF FT95 как раз ехал в сторону столицы. В какой-то момент он не смог обойти лековик Mercedec-Benz, который ехал в том же направлении. Столкновение было достаточно сильным, но грузовик оно не остановило. На скорости его после этого выбросило на встречную полосу. В этот момент мимо проезжали еще один грузовик и микроавтобус. В результате их DAF FT95 тоже протаранил.

"Во время ДТП погибло пять человек. Двадцать получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении полиции.

При этом, в каких именно автомобилях были погибшие, правоохранители не уточнили.

На место ДТП выехали следователи, медики и спасатели. Почему произошла авария пока неизвестно. Это выясняют эксперты. Водителей попросили пока не ехать на участок трассы, где произошло ДТП.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что смертельная авария произошла на дороге, ведущей в Одессу. Там такси протаранило грузовик.

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