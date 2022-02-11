Кроме "Слуги" Трубицына по делу о миллионной взятке подозрение вручено главе КП "Городской магазин", - СМИ

Кроме депутата Киевского городского совета от пропрезидентской партии "Слуга народа" Владислава Трубицына подозрение по делу о получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды при содействии организации розничной торговли в Киеве вручено еще руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову. Он может быть причастен к преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса. Об этом пишет издание delo.

Аман Моламов - фото: Киеввласть

Авторы материала отмечают, что кроме Трубицына и Моламова, подозрение также вручено помощнику нардепа Александру Кочу и еще трем людям.

По данным следствия, Трубицын и прочие фигуранты дела получали деньги за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в Киеве.

КП "Городской магазин" – коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации). Оно было создано в 2011 году и подчиняется Департаменту промышленности и развитию предпринимательства КГГА.

Этот департамент киевской администрации возглавляет Костиков Владимир Владимирович. О нем известно, что на внеочередных парламентских выборах в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от партии УДАР по одномандатному избирательному округу №90 в городе Белая Церковь Киевской области. Также Костиков числился помощником на общественных началах народного депутата Артура Палатного в течение 7 и 8 созывов ВРУ.

Напомним, 9 февраля Национальное антикоррупционное бюро уличило депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына в получении крупной взятки. Тогда же стало известно, что в деле кроме депутата горсовета фигурируют еще 5 человек.



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