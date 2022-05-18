Кризис посевной сопровождается в Украине масштабными захватами государственных сельскохозяйственных земель

Одесской области только одна частная компания “ Рис-Груп самовольно засеяла более 660 га земли государственного предприятия, что может привести к ущербу в 30млн грн. Самозахват земли был обнаружен по итогам плановой инспекции и объезда полей, рассказал на своей странице в Facebook региональный менеджер государственного предприятье “Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала” (ЦСЭСПМ) Игорь Лиманский. “…осуществлен объезд региональных подразделений Одесского региона и обнаружено, что государственные земли общей площадью 661,12 га, которыми Предприятие владеет на праве постоянного пользования и которые находятся на территории Измаильского района, были захвачены и обработаны незаконным способом", — сказано в опубликованном им документе. рейдерский захват земли

Бюджет Украины в 2022м году переживает кризис. С одной стороны, война, а с другой стороны, "предприимчивые дельцы", которые, пользуясь суматохой, захватывают земли государственной и/или коммунальной форм собственности. Например, в“…осуществлен объезд региональных подразделений Одесского региона и обнаружено, что государственные земли общей площадью 661,12 га, которыми Предприятие владеет на праве постоянного пользования и которые находятся на территории Измаильского района, были захвачены и обработаны незаконным способом", — сказано в опубликованном им документе.

ГП ЦСЭСПМ в целом имеет земельный банк размером более 17 тыс. га, но проводить посевную можно было только на примерно 60% этих земель. Теперь же, по предварительным оценкам, оказалось, что порядка половины доступных к использованию полей были засеяны не государством, а частниками на условиях банального самозахвата. Вокруг оккупированных полей они устанавливают вооруженную охрану, чем блокируют любой доступ представителей государства к "народной" земле.

Кроме прочего, согласно заявлени я Игоря Лиманского, "Рис-Груп" нанесла государству убытки не только тем, что захватила земли ГП. Последние 2 года компания бесплатно эксплуатировала государственные системы орошения земель. Засевая их в прошлом и позапрошлом годах по договоренности с нынче уволенным и уголовно преследуемым экс-руководителем ЦСЭСПМ Василием Сахненеко, "Рис-Груп" использовала воды для полива на полмиллиона гривен (548 849, 82 грн). Но теперь этот счет выставлен не фирме, а государству.





В Департаменте аграрной политики Одессой ОГА о проблеме прекрасно осведомлены, но называют ее, почему-то, "неоднозначной".

"В наш департамент поступает вся информация, которая есть в регионе. Обычно мы знаем обо всех этих случаях, но хочу сказать, что там ситуация неоднозначна и вывод о наличии или отсутствии факта самозахвата могут сделать только правоохранительные органы. ...Пусть разбираются и дают соответствующую оценку", — сказала руководитель агродепартамента ОГА Алла Стоянова. При этом она отметила, если вину "захватчиков" докажут в суде, то отвечать они должны будут по всей строгости закона.









В целом, по оценкам аграриев, из-за войны, Украина в этом году недополучит: около 42% ежегодного урожая зерновых, 53% урожая гречихи, 68% урожая помидоров, 36% урожая картофеля; 46% урожая лука, 35% урожая свеклы. Но эти ориентировочные убытки просчитаны без учета фактов рейдерства государственных земель, от которых пострадала не только Одесская область, но и Львовская, и Винницкая, и др.











Стоянова, впрочем, уверяет, что во время войны, по ее оценкам, "фермерского рейдерства" стало меньше. "У нас ситуация более-менее выровнялась. Все более-менее сплочены и работают на всеобщую победу. Наши лидеры региональные, руководители Одесской области — профессионалы, и мы не дадим, чтобы в нашем регионе повторились события, как в Херсонской области (речь о масштабных хищениях зерна оккупационными властями)", — отметила чиновник.





Также, политик успокоила, подчеркнув, что украинского продовольствия для внутренних потребностей нашей страны будет достаточно.



"Наша страна производит в 5-6 раз больше, чем потребляет, поэтому вопрос продовольственного кризиса для нас не является таким чувствительным как для мира. Наш регион и вся страна в целом — полностью обеспечены и продовольственными товарами, и зерном. Но не получит наше зерно, как я уже отметила, мир. И то, что мир недополучит наше зерно – это влияет на мировой баланс цен, на продовольственные товары, на энергоносители", — пояснила Стоянова.





По ее словам, сегодня власти активной разрабатывают альтернативные пути экспорта нашей продукции: железнодорожным путем, автодорогой, малыми реками.



"...но это не тот объем – это лишь до 20% от объема, который мы экспортировали каждый год. Например, если мы экспортировали каждый месяц около 5 млн тонн зерна, то за апрель мы отгрузили чуть больше 1 млн, а в марте всего 200 тыс. тонн. В мае постараемся отправить 1.5 млн", — уточнила руководитель департамента.





Отметим, что Кабмин официально проблему захвата гос.земель во время посевной не комменти рует. Министр агрополитики Николай Сольский занят преимущественно вопросами экспорта украинского продовольствия, и объёмы вероятных убытков от самозахватов в масштабах страны остаются неучтенными, пока правоохранители не проведут соответствующую экспертизу.

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