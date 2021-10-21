Кривой Рог накрыла опасная пыльная буря: грозит ли она людям (ФОТО)

На город Кривой Рог надвинулась пыльная буря, опасная для горожан. Об этом в социальных сетях информирует руководитель местной экологической инспекции Андрей Мальованый.

Пыльная буря в Кривом Роге (facebook.com/AndriyMalovany)

По его информация 20 октября местная система мониторинга сообщила о значительном увеличении норм с содержанием пыли. Похожие пыльные бури теперь уже характерны и для нашей страны из-за того, что меняется климат.

Это случается по той причине, что долго нет осадков и почва пересушивается. Ураган поднимает верхний сухой слой почвы, и это ведет к запыленности воздуха на достаточно большой территории. Именно в эти дни должны быть штормовые порывы ветра и желтый уровень опасности.

Руководитель экоинспекции отметил, что в их родном городе ситуация является сложной из-за того, что работает много горнодобывающих предприятий и карьеров. Штормовые порывы ветра поднимают в воздух опасные соединения и мелко дисперсные частицы с территорий промышленных объектов. Это опасное явление для здоровья людей.

Важно, что специалисты дают советы, как уберечь себя во время пыльной бури. По возможности, в такое время нужно меньше ходить по территории города. Когда необходимо выйти из дома, обязательно надеть маску или защитить лицо повязкой из ткани. В помещении должны работать увлажнители воздуха, не повредит и влажная уборка.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кривом Роге мужчина из оружия стрелял в подростков . По информации полицейских, горожанин два раза выстрелил из травматического оружия в сторону, куда шли два местные мальчишки. На этом месте нашли две гильзы. Затем стрелок одумался и испугался того, что натворил и убежал домой.

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