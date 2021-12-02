Кристиан Эриксен, у которого остановилось сердце на Евро-2020, возобновил свои тренировки

Свои тренировки возобновил 29-летний футболист Кристиан Эриксен, у которого во время ответственной игры на Евро-2020 прямо на футбольном поле остановилось сердце. Тогда он выступал на стадионе как полузащитник миланской команды "Интер". Напомним, что представители этой команды соревновались за победу со сборной Дании. Это событие, изменившее жизнь известного футболиста, произошло почти пол года назад. Об этом сообщает Sky Sports.

Кристиан Эриксен (фото из открытых источников)

У Эриксена действующий контракт с миланским клубом. Но согласно требованиям строгого итальянского законодательства, игроку нельзя выходить на футбольное поле в Серии А. Все потому, что этому представителю "Интера" медиками был установлен в области сердца имплант (кардиовертер-дефибриллятор).

Сейчас игрок уже восстанавливает свои силы, он снова пришел в родной для него клуб "Оденсе" на своей родине. За эту команду он играл три года, с 2005 по 2008 год. Пока Кристиан тренируется сам по индивидуальному режиму. Через некоторое время он будет тренироваться вместе с другими коллегами.

Еще неизвестно, будет ли продолжать свою карьеру этот молодой игрок.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, может ли Кристиан Эриксен продолжить свою карьеру после операции на сердце. Член научно-технического комитета Федерации футбола Италии Франческо Браконаро высказался, сможет ли хавбек "Интера" Кристиан Эриксен играть в Серии А после имплантации ему кардиовертера-дефибриллятора. Итальянские футбольные врачи хотят перестраховаться и не намерены допускать футболиста к играм, пока он не снимет имплант.

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