Криптовалюта на 13 миллионов: в НАЗК поймали на лжи голову регуляторной службы

НАЗК уже шестой раз передает приглашение главе Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру и ждет, чтобы он появился здесь для дачи объяснений.

Чиновник не смог доказать наличие валюты (фото из открытых источников)

Вопрос у специалистов ведомства, что борется с коррупцией, возникли к должностному лицу по поводу деклараций за 2019 и 2020 годы, которые он подавал как экс-глава Харьковской облгосадминистрации. После проверки антикоррупционное ведомство нашло там недостоверные сведения о наличии чиновником хранений в криптовалюте на сумму более 13, 1 млн грн .

Также материалы о разногласиях в документах, обнаруженные после проверки, переданы в НАБУ.

Вместе с тем через соответствующее решение КСУ, привлечь нарушителя к уголовной ответственности за такие махинации невозможно. Но за махинации в этих документах более чем на 227 тысяч грн предусмотрена админответственность. Поэтому антикоррупционное ведомство в шестой раз напоминает должностному лицу о его визите сюда для объяснений. Но Кучер игнорирует эти приглашения.

Чтобы ускорить его визит, агентство отправило письмо в Кабмин и Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, чтобы они повлияли на чиновника.

Важно, что экс-губернатор Харьковщины задекларировал криптовалюту более чем 13 миллионов гривен, но доказательств наличия не указал. Хотя Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address). Он открыт и указывает, кто ими владеет.

Вместе с тем по информации налоговой, общий доход чиновника и членов его семьи за время работы с 2001 по 2020 год насчитывает более 880 тысяч гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что НАЗК опубликовало список чиновников с грубыми нарушениями в декларациях .

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