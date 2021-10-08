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Криптовалюта на 13 миллионов: в НАЗК поймали на лжи голову регуляторной службы

Ведомство уже 6 раз просит предоставить объяснения

8 октября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева

НАЗК уже шестой раз передает приглашение главе Государственной регуляторной службы Алексею Кучеру  и ждет, чтобы он появился здесь для дачи объяснений.

Криптовалюта на 13 миллионов: в НАЗК поймали на лжи голову регуляторной службы

Чиновник не смог доказать наличие валюты (фото из открытых источников)

Вопрос у специалистов ведомства,  что борется с коррупцией, возникли к должностному лицу по поводу деклараций за 2019 и 2020 годы, которые он подавал как экс-глава Харьковской облгосадминистрации. После проверки антикоррупционное ведомство нашло там недостоверные сведения о наличии чиновником хранений в криптовалюте на сумму более 13, 1 млн  грн .

Также материалы о разногласиях в документах, обнаруженные после проверки, переданы в НАБУ.

Вместе с тем через соответствующее решение КСУ, привлечь нарушителя к уголовной ответственности за такие махинации невозможно. Но за махинации в этих документах более чем на 227 тысяч грн  предусмотрена админответственность. Поэтому антикоррупционное ведомство в шестой раз напоминает должностному лицу о его визите сюда для объяснений. Но Кучер игнорирует эти приглашения.

Чтобы ускорить его визит, агентство отправило письмо в Кабмин и Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы, чтобы они повлияли на чиновника.

Важно, что экс-губернатор Харьковщины задекларировал криптовалюту более чем 13 миллионов гривен, но доказательств наличия не указал. Хотя Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address). Он открыт и указывает, кто ими владеет.

Вместе с тем по информации налоговой, общий доход чиновника и членов его семьи за время работы с 2001 по 2020 год насчитывает более 880 тысяч гривен.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что НАЗК опубликовало список чиновников с грубыми нарушениями в декларациях .


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Источник: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-vyklykaye-golovu-derzhavnoyi-regulyatornoyi-sluzhby-oleksiya-kuchera-dlya-nadannya-poyasnen-shhodo-zaznachennya-nedostovirnyh-vidomostej-na-sumu-ponad-13-1-mln-grn/
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