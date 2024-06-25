Кортеж Орбана попал в ужасную автокатастрофу: есть погибшие

Кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попал в аварию в Германии, в результате которой погиб один человек. Гражданский автомобиль врезался в мотоциклы, сопровождавшие венгерского премьера.



Кортеж Орбана попал в аварию в Германии. Фото из открытых источников

Виктор Орбан совершил визит в Германию, во время которого посетил футбольный матч Чемпионата Европы между командами Шотландии и Венгрии, закончившийся со счетом 0:1 в пользу последних. Во время поездки в аэропорт Штутгарта из которого Орбан должен был улететь в Венгрию, его сопровождал кортеж полицейских, в который врезалась на автомобиле гражданка Германии.

Как сообщают западные СМИ 69-летняя женщина, находясь за рулем BMW, совершала поворот налево и не заметила, что перекресток закрыт для движения.

Как следствие женщина врезалась в два мотоцикла кортежа, за которыми находились 27-летний и 61-летний немецкие полицейские. После автокатастрофы обоих стражей порядка доставили в ближайшую больницу, однако 61-летний офицер погиб от полученных травм.

"Мы глубоко шокированы аварией наших коллег. Трагические обстоятельства смерти нашего уважаемого коллеги оставили нас безмолвными и поразили всю полицию Штутгарта до глубины души", — сказал начальник полиции Штутгарта Маркус Айзенбраун.

Виктор Орбан или его администрация не комментировали автокатастрофу в Германии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан сделал скандальное заявление о мигрантах в Германии. По словам венгерского премьера из-за них Германия "пахнет уже не так".

Также "Комментарии" писали, что в Европейском Союзе нашли механизм, как обойти вето Венгрии в вопросе закупки оружия для Украины.



