Коррупмированная система и отсутствие контроля: что помогает виновникам ДТП уйти от ответственности

Количество резонансных ДТП в Украине зашкаливает. Из последних громких – августовское в Броварах с участием нардепа Александра Трухина (которого якобы не было за рулем) и октябрьское в Харькове с участием 16-летнего подростка, в результате которого скончался человек.

ДТП в Харькове - фото: Харків Live / Telegram

Почему подобное становится возможным в Украине? Что нужно сделать, чтобы и такие ДТП, и уходы от ответственности стали невозможными? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Почему у нас так много ДТП? Потому что установлено всего 200 камер видеофиксации

Ведущий "Чрезвычайно. LIVE" на телеканале LIVE, эксперт по безопасности Алексей Павловский отмечает, что резонансные ДТП — это чаще всего происшествия, в которых участвовал человек публичный. Или же дети богатых родителей, известных людей. Потому они приковывают внимание.

"Хоть, как по мне, нет разницы – обычный человек стал виновником ДТП или чиновник, нардеп, мажор и так далее. Все должны отвечать по закону. С ответственностью у нас, к сожалению, проблемы", – акцентирует Алексей Павловский.

Между тем, продолжает он, Украина лидирует в Европе по количеству смертей на дорогах.

"Почему у нас так много ДТП? Потому что установлено всего 200 камер видеофиксации. Причем работают они исключительно на превышение скорости. Ну, а сотрудников полиции на каждом углу не поставишь", – поясняет эксперт.

Контроль на дорогах далек от совершенства. Что делать? Алексей Павловский уверен, что нужен комплексный подход.

"Так, недавно в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6214 об усилении ответственности за превышение скорости в населенных пунктах. Им, в частности, предлагается штраф в 1,7 тыс грн за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 30 км/ч. А если скорость превысил более чем на 50 км/ч, нарушителя хотят лишать права вождения на срок от трех до шести месяцев. За превышение же установленных ограничений скорости движения транспортных средств в населенных пунктах более чем на 70 км/ч – нарушитель может лишиться прав от полугода до года", – рассказывает Алексей Павловский.

Он также сообщил, что есть законопроект (пока он еще не рассматривался в сессионном зале), который предлагает позволить всем неравнодушным гражданам, участникам дорожного движения, включая пешеходов, фиксировать нарушение ПДД на мобильный телефон – и отправлять в полицию.

"Таким образом увеличится процент нарушителей, привлеченных к ответственности, – считает эксперт. – Это может стать важным фактором обеспечения безопасности на дорогах. Потому что каждый водитель — чиновник, судья, прокурор, депутат, обычный человек — станет вести себя аккуратнее. Ведь будет понимать, что в любой момент его могут снять на мобильный телефон или видео-регистратор. С моей точки зрения – хороший сдерживающий фактор".

Процессы, которые происходят в стране, решения, которые принимает действующая власть, показывают, что нарушение закона – это норма

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь рассуждает так:

"Если стараться объективно подходить к ситуации, то такое возможно в любой стране и более того, такое происходит. Но вот насколько часто… Тут уже разница. В Украине участниками различных резонансных ДТП нередко становятся люди, наделённые властью и/или деньгами, имеющие связь с властью или правоохранительными органами. А при наличии соответствующих знакомств, у нас почти любое дело можно "порешать". Как правило, именно на стадии досудебного следствия дело и "хоронится". Чему помогает крайне коррумпированная правоохранительная система".

Также дела, по словам адвоката, хоронятся по результатам различных экспертиз, на основании которых потом суды и выносят "нужные" решения. И помогают уйти от ответственности лицам, причастным к тем или иным правонарушениям. К примеру, замешанным в разворовывании бюджетных денег на различных инфраструктурных строительствах.

"В Украине существует негласное правило, что система своих не сдаёт. А власть и правоохранительные органы в нашей стране – это одно целое. Ведь именно власть решает вопрос о выделении размера финансирования правоохранителям. Ну, а правоохранительная система, в свою очередь, закрывает глаза на многие нарушения закона, – отмечает Денис Бондарь. – Примерами могут служить дело о ДТП "Слуги народа" Трухина, которое уже засекречено. Или ДТП с участием другого нардепа – Юрченко во Львове. Была информация, что депутат был под воздействием наркотических средств. Но ни к каким последствиям для него это не привило. Также был случай летом 2021-го с ещё одним "слугой" – Васильковским, которого заподозрили в вождении под воздействием наркотиков. Был даже составлен протокол (и он есть в сети!). Но, похоже, и тут нардеп выйдет сухим из воды. И это только те случаи, которые попали в поле зрения СМИ. А сколько есть, которые не попали! То есть, четко прослеживается "круговая порука" среди тех, кто в системе".

По мнению Дениса Бондаря, процессы, которые происходят в стране, решения, которые принимает действующая власть, показывают, что нарушение закона – это норма. Тем самым подается пример, в том числе, неокрепшим умам подрастающего поколения. Они видят на примере своих родителей или близких, которые обличены определенной властью или полномочиями, что безнаказанность в Украины для таких людей – норма.

"До тех пор, пока именно правоохранительная система будет оставаться коррумпированной, никаких изменений ожидать не приходится. Именно она, с одной стороны, покрывает преступления, а с другой – используется как инструмент для запугивания или ограничения свобод людей и бизнеса. Вплоть до беспредельного заключения людей под стражу без каких-либо оснований. Чтобы уход от ответственности стал невозможен, необходимо просто следовать нормам закона. Всем без исключения, независимо от должности, связей, капитала. Но пока остаётся печально констатировать факт, что кумовством и крышевание, который процветали в Украине и ранее, с момента прихода Зеленского к власти только усилилось. Верховенство права перестает работать в нашей стране, всё чаще уступая первенство телефонному праву", – резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" писали, что в Херсонской области произошло смертельное ДТП, погибли четыре человека

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