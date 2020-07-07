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Коронавирус в Украине превысил критический показатель

Этот и другие вопросы обсуждались на совещании у президента Украины

сегодня, 15:33
Автор:

Владимир Лавский
Коронавирус в Украине превысил критический показатель

Показатель заболеваемости на коронавирус в Украине составляет 62,4 человека на 100 тысяч населения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины объяснили что показатель в 60 больных на 100 тысяч населения был принят для проведения внешнего независимого тестирования. И даже с увеличением заболеваемости жесткий карантин вводить никто не планирует. 

Профильный министр Максим Степанов сообщил, что в Украине на данный момент прослеживается тенденция по уменьшению числа людей, которые болеют на пневмонию. Сейчас главная задача правительства - сделать все возможное, чтобы учебный год стартовал вовремя - 1 сентября.

Сам Зеленский отметил, что ждет скорейшего открытия больницы "Охмадит", которое перенеслось с первого июня в связи с коронавирусом. 

Как ранее сообщали "Комментарии", во вторник, 7 июля, Европейский Союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для преодоления последствий от коронавируса COVID-19




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