Коронавирус унес жизнь еще одной известной актрисы

Американская актриса Доун Уэллс, известность которой принесла роль в ситкоме 1960-х годов "Остров Гиллигана", умерла в возрасте 82 лет из-за осложнений COVID-19. Об этом пишет Reuters.



Доун Уэллс

Доун Уэллс в 1959 году завоевала титул Мисс Невада и участвовала в конкурсе "Мисс Америка".

Актриса родилась в игорном городе Рино. Она играла Канзасскую фермерскую девушку Мэри Энн Саммерс, одну из семи потерпевших кораблекрушение, выброшенных на берег после того, как их лодка разбилась во время шторма.

Сериал "Остров Гиллигана" выходил на экраны в течение трех сезонов (1964-1967 гг.). В 98 эпизодах сериала рассказывалось о том, как люди пытались выбраться с острова после шторма. Шоу вызвало гнев критиков, но его невинное веселье зацепило зрителей во время беспорядков в Америке после убийства президента и во время подъема движения за гражданские права и эскалации войны во Вьетнаме.

Уэллс родилась 18 октября 1938 года в Рино, изучала театральное искусство в Вашингтонском университете и после успеха на конкурсе красоты отправилась в Голливуд. Она приняла свой статус поп-звезды, но сказала, что в ней есть нечто большее, чем просто быть Мэри Энн.

Ранее "Комментарии" писали, что известную актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом.Она почувствовала себя плохо 10 декабря. Актриса пожаловалась на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. По информации источника, на следующий день она сдала тест на коронавирус. Однако состояние продолжало ухудшаться. И 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжелом состоянии.

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