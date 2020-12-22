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Известную актрису госпитализировали с коронавирусом: что известно о ее состоянии

Звезда фильма «Карнавал» находится в больнице

сегодня, 18:58
Автор:

Таисия Ерохина

Известную актрису Ирину Муравьеву госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash сегодня, 22 декабря.

Известную актрису госпитализировали с коронавирусом: что известно о ее состоянии

Фото из открытых источников

Сообщается, что звезда "Карнавала" почувствовала себя плохо 10 декабря. Актриса пожаловалась на озноб, головные боли, температуру и першение в горле. По информации источника, на следующий день она сдала тест на коронавирус. Однако состояние продолжало ухудшаться. И 18 декабря Ирину Вадимовну госпитализировали в тяжелом состоянии.

Так, врачи диагностировали вирусную пневмонию и коронавирус. Сейчас артистка находится под постоянным наблюдением врачей в палате. По данным Mash, актриса находится в состоянии средней тяжести.

Ирина Муравьева — советская и российская актриса. Она полюбилась многим благодаря ролям в таких фильмах, как "Карнавал", "Москва слезам не верит", "Самая обаятельная и привлекательная", "Одесский пароход", "Мы, нижеподписавшиеся", "Квартирный вопрос", "Охота на лес", "Пес в сапогах", "Бабник" и многих других. Более молодое поколение знает артистку по сериалу "Не родись красивой". Добавим, что актрисе в феврале следующего года исполнится 72 года.

Напомним, известный артист Сергей Маковецкий поборол коронавирус. Сегодня стало известно, что последний тест на коронавирус показал отрицательный результат. Актер планирует вернуться на сцену театра.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", популярная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая ждет первенца, сообщила на своей странице в социальных сетях печальную новость. Она призналась, что заболела коронавирусом.


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Источник: https://t.me/breakingmash/22509
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