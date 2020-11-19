Коронавирус унес жизнь еще одного известного врача

Сегодня, 19 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусная болезнью, умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Вдовичен Анатолий. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения, которым управлял покойный, на официальной странице в Facebook.

Также подчиненные отмечают, что Вдовичен имел звание заслуженного врача Украины, был организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что председатель облсовета Черновицкой области Иван Мунтян находится в палате интенсивной терапии одного из медицинских учреждений города из-за сложного протекания коронавирусной инфекции. Известно, что в стационаре чиновник находится последние шесть дней, четыре из которых — в реанимации с поражением половины объема легких. Сегодня состояние его здоровья значительно ухудшилось — теперь из-за двусторонней пневмонии, вызванной вирусной инфекцией, он нуждается в постоянной кислородной поддержке. По словам медиков-пульмонологов его состояние — тяжелое, но стабильное.





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