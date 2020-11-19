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Коронавирус унес жизнь еще одного известного врача

Медику было 67 лет

сегодня, 18:48
Автор:

Дмитрий Симоненко

Сегодня, 19 ноября, от осложнений, вызванных коронавирусная болезнью, умер главный врач Черновицкого областного медицинского диагностического центра Вдовичен Анатолий. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения, которым управлял покойный, на официальной странице в Facebook.

Коронавирус унес жизнь еще одного известного врача

Также подчиненные отмечают, что Вдовичен имел звание заслуженного врача Украины, был организатором и управленцем здравоохранения высшей квалификационной категории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что председатель облсовета Черновицкой области Иван Мунтян находится в палате интенсивной терапии одного из медицинских учреждений города из-за сложного протекания коронавирусной инфекции. Известно, что в стационаре чиновник находится последние шесть дней, четыре из которых — в реанимации с поражением половины объема легких. Сегодня состояние его здоровья значительно ухудшилось — теперь из-за двусторонней пневмонии, вызванной вирусной инфекцией, он нуждается в постоянной кислородной поддержке. По словам медиков-пульмонологов его состояние — тяжелое, но стабильное.



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Источник: https://www.facebook.com/omdc.cv.ua/photos/a.2133799093325295/3631573076881215/
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