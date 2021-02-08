Контрабанда в Одессе: как и сколько заработали на «товаре под прикрытием» (ВИДЕО)

Журналист Ален Бобров в своем журналистском расследовании заявил, что в Одессе на таможне якобы был пропущен контрабандный груз из Китая, из-за чего государству нанесены немалые убытки.

Фото из открытых источников

Так, журналист в своем блоге рассказывает о так называемом "товаре прикрытия".





Согласно журналистскому расследованию, контейнер TCNU 7129952 завезла в Одессу фирма "Сайрус-групп". По данным СМИ, эта компания относится к орбите бизнесмена Ореста Фирманюка. Его фамилию в списке "королей контрабанды" вспоминал экс-глава таможни Максим Нефедов.

Как сообщает журналист Ален Бобров, в электронной декларации на груз "Сайрус-групп" Фирманюка было заявлено "пледы, сумки, ткань, коробки, постельное белье". Но коробок в контейнере якобы не было, говорит Бобров.

"Если сравнить декларацию по упаковочному листу — его выдают при загрузке за рубежом и это, напомню, настоящий перечень того что везут — то обнаруживаем разницу в минус почти тонну коробок и уменьшение общего веса нетто на 2,5 тонны", — сообщает Бобров.

По данным журналиста, в контейнере могли провезти более дорогие товары — женские сумки. Бобров отмечает, что якобы "аферу прокрутили даже несмотря на то, что автоматизированная база контроля таможни "Инспектор" давала команду на "проведение полного таможенного досмотра с раскрытием 100 процентов упаковочных мест и углубленным обследованием транспортного средства".





Журналист заявляет, что подчиненные руководителя Контрольно-Мониторинговой таможни, Алексея Стояновского, должны были полностью проверить этот контейнер с целью "проверки соответствия количества и описания товаров данным, указанным в таможенной декларации, поскольку есть очевидный риск недостоверного декларирования".

Однако, по данным журналиста Алена Боброва, заместитель руководителя Одесской таможни Денис Пудрик и Стояновский якобы действовали иначе. Кроме того, Бобров заявил, что также может быть замешан инспектор Гиридюк. Последний, как говорится в видеоролике, в базе написал: "контроль проведен, несоответствий/нарушений не выявлено" ".

По оценкам таможенных брокеров, с которыми журналист обсчитывал схему, это событие привело к недобору таможенных платежей с одного контейнера почти 200 000 гривен.

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