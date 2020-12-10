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Главная Новости Общество происшествия Консульство Украины в Судане атаковали местные жители
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Консульство Украины в Судане атаковали местные жители

Местные жители решили поживиться имуществом и деньгами консульства Украины в Судане

сегодня, 14:39
Автор:

Сергей Медведев

Консульство Украины в Судане атаковали местные жители

В Судане местные жители решили ограбить консульство Украины

Неизвестные злоумышленники атаковали здание консульства Украины в Судане.  Предположительно, злоумышленники хотели оградить дипломатическую миссию. О преступлении сообщил  консул Украины в этой стране Муса Мохамед Саид.

Так, местные правоохранители заявили, что группа местных жителей была вооружена. Грабители переоделись в военную форму и форму одного из силовых подразделений оперативной поддержки  RSF. 

Согласно информации  бригадного генерала Джамала Джумаа, который выступает официальным представителем  RSF, бойцы его правоохранительной структуры оперативно обезвредили злоумышленников на месте преступления. Похищенные материальные ценности — деньги и имущество сотрудников консульства были возвращены владельцам. 

Консульство Украины в Судане атаковали местные жители - фото 2

Отмечается, что консул лично посетил полицейский участок, чтобы дать показания и опознать нападавших.

Как сообщал портал "Комментарии", в Лондоне арестовали 60 человек в ходе жестких стычек с полицией во время протеста против карантинных ограничений. Как сообщает репортер Sky News на месте событий, демонстранты запускали сигнальные ракеты и "красный огонь".

Напомним, в Европе прошла серия терактов из-за обострения конфликта с исламистами. Министерство внутренних дел и интеграции Австрии приказало закрыть "радикальные мечети" после смертоносного нападения исламиста в Вене, а Франция ужесточила контроль внутри страны за мигрантами.

Также, что в ночь на 7 ноября неизвестные совершили шесть выстрелов по консульству Азербайджанской Республики в Харькове. Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, у которых было в руках оружие, похожее на пистолеты с глушителем. В здании разбили окна и дверь. Как отметили в МИД, азербайджанские правоохранители будут сотрудничать с украинской полицией, чтобы найти и наказать виновных.


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Источник: https://suna-sd.net/en/single?id=699931
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