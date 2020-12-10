Консульство Украины в Судане атаковали местные жители

В Судане местные жители решили ограбить консульство Украины

Неизвестные злоумышленники атаковали здание консульства Украины в Судане. Предположительно, злоумышленники хотели оградить дипломатическую миссию. О преступлении сообщил консул Украины в этой стране Муса Мохамед Саид.

Так, местные правоохранители заявили, что группа местных жителей была вооружена. Грабители переоделись в военную форму и форму одного из силовых подразделений оперативной поддержки RSF.

Согласно информации бригадного генерала Джамала Джумаа, который выступает официальным представителем RSF, бойцы его правоохранительной структуры оперативно обезвредили злоумышленников на месте преступления. Похищенные материальные ценности — деньги и имущество сотрудников консульства были возвращены владельцам.





Отмечается, что консул лично посетил полицейский участок, чтобы дать показания и опознать нападавших.

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