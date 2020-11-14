Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил

Концерт украинской рок-группы "Бумбокса" во Львове был сорван правоохранителями. Рок-музыканты должны были выступить вчера,13 ноября, однако из-за отсутствия карантинных ограничений во время концерта полиция была вынуждена приостановить мероприятие. Как сообщают посетители мероприятия, в помещении было до полутысячи человек, поэтому о соблюдении социальной дистанции между ними не могло быть и речи, несмотря на то, что организаторы обещали следить за соблюдением правил. Кроме того, многие из фанатов проигнорировали требование надеть защитные маски. По факту нарушения карантинных требований был составлен протокол о совершении правонарушения. Теперь организаторы будут обязаны оплатить штраф, размер которого определит суд.

Известно, что, чтобы попасть на скандальный концерт, фанаты отдали до полутора тысяч гривен. Вернет ли деньги за сорванный концерт организатор — неясно.

Напомним, ранее недовольный новостью о решении Кабмина ввести карантин выходного дня мэр Львова Андрей Садовой, на своей официальной странице в Facebook сообщил, что до 30 ноября субботу и воскресенье город будет считать рабочими. Позже на сайте горсовета Львова появился соответствующий документ.





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