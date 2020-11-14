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Главная Новости Общество происшествия Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил
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Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил

Сумма штрафа может достичь 170 тысяч гривен

сегодня, 13:28
Автор:

Дмитрий Симоненко

Концерт украинской рок-группы "Бумбокса" во Львове был сорван правоохранителями. Рок-музыканты должны были выступить вчера,13 ноября, однако из-за отсутствия карантинных ограничений во время концерта полиция была вынуждена приостановить мероприятие. Как сообщают посетители мероприятия, в помещении было до полутысячи человек, поэтому о соблюдении социальной дистанции между ними не могло быть и речи, несмотря на то, что организаторы обещали следить за соблюдением правил. Кроме того, многие из фанатов проигнорировали требование надеть защитные маски. По факту нарушения карантинных требований был составлен протокол о совершении правонарушения. Теперь организаторы будут обязаны оплатить штраф, размер которого определит суд. 

Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил

Известно, что, чтобы попасть на скандальный концерт, фанаты отдали до полутора тысяч гривен. Вернет ли деньги за сорванный концерт организатор — неясно. 

Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил - фото 2
Концерт известной рок-группы был сорван полицией из-за нарушения карантинных правил - фото 3

Напомним, ранее недовольный новостью о решении Кабмина ввести карантин выходного дня мэр Львова Андрей Садовой, на своей официальной странице в Facebook сообщил, что до 30 ноября субботу и воскресенье город будет считать рабочими. Позже на сайте горсовета Львова появился соответствующий документ.



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=1793872417459766&set=pcb.1793872497459758
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