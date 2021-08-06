Компания-монополист «Петр Великий» Аллы Ландар наживается на погребении умерших от COVID - СМИ

Компания "Петр Великий" Аллы Ландар может использовать свое монопольное положение на рынке ритуальных услуг Киева, чтобы получать сверхприбыли на погребении пациентов, умерших от COVID-19. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале "Апостроф".

Алла Ландар - фото из открытых источников

По данным издания, громкий скандал вокруг Ландар разгорелся еще весной 2020 года. Тогда известный волонтер Геннадий Друзенко заявил, что в киевском крематории принимают умерших от COVID только с катафалков компании "Петр Великий", которая якобы требует за свои услуги от 23 тыс. грн. Эту информацию подтверждают и родственники умерших от COVID жителей столицы.

Похожая ситуация, по данным СМИ, происходит и в Василькове.

По словам членов Общественного совета при КГГА Евгения Шкулия и Сергей Троценко, "Петр Великий" — единственная в Киеве фирма, которая арендует помещения под магазины похоронных товаров и услуг во всех моргах и других медицинских учреждениях, где есть патологоанатомические отделения.

"Здесь прослеживается коррупционная составляющая. Как может одна фирма находиться во всех моргах?" — говорит Евгений Шкулий.

По оценкам экспертов, реальная стоимость похоронных услуг в Киеве колеблется в диапазоне от 7 до 8 тысяч грн. В эту сумму уже заложена и прибыль ритуальных агентств. Компания "Петр Великий" берет с клиентов якобы от 23 тысяч грн. Таким образом с каждого погребения Алла Ландар может получать порядка 15 тысяч сверхприбыли.

Ранее портал "Комментарии" писал, что сотрудник правоохранительных органов из города Днепр терроризирует родственников умерших.

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