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Количество похищений и потери оружия в Украине возросло в разы: где больше всего случаев

Какое оружие теряют и похищают чаще

сегодня, 13:45
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Кречмаровская Наталия

С начала полномасштабной войны в Украине было похищено и потеряно более 270 тысяч оружия. С начала 2024 года было похищено и потеряно более 78 тысяч оружия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию платформы "Опендатабот".

Количество похищений и потери оружия в Украине возросло в разы: где больше всего случаев

Оружие. Иллюстративное фото

270 945 единиц оружия были утрачены и похищены в Украине с начала полномасштабного вторжения. Это 40% от общего количества, находящегося в реестре украденного или утраченного оружия.

В 2024 году наблюдается рост количества утраченного и похищенного оружия. За неполный год оружия украли или потеряли больше, чем за весь прошлый год – 78 217 единиц. В то же время, это в 4 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Больше всего оружия было похищено или потеряно в 2022 году — 116 687 единиц.

Чаще владельцы теряют охотничьи ружья (27,9%) и автоматы (27,8%).

Количество похищений и потери оружия в Украине возросло в разы: где больше всего случаев - фото 2

Больше всего потерь в Донецкой (19,4%) и Запорожской области (11,8%). На третьем месте по показателям Киев (10%).

Количество похищений и потери оружия в Украине возросло в разы: где больше всего случаев - фото 3В Опендатаботе напомнили, что в августе 2024 года Президент Украины подписал законопроект № 9538, в соответствии с которым гражданским лицам предоставляется право декларировать, владеть и использовать найденное огнестрельное оружие и боеприпасы для защиты от вооруженной агрессии РФ.

Граждане могут пользоваться задекларированным трофейным оружием в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Вооруженные силы Украины получат новый дрон-бомбер "Черная вдова". Подробнее о характеристиках нового беспилотника украинского производства можно узнать по ссылке.




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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/weapon-wanted-2024
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