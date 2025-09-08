Кого нашли без головы в России и что объединяет загадочные смерти

В Калининградской области РФ обнаружили тело генерального директора компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына, специализирующейся на добыче калийно-магниевых солей. Его смерть вызвала немалый резонанс из-за обстоятельств, в которых обнаружили тело.

Компания «К-Поташ Сервис»

Обезглавленный труп Синицына был обнаружен под мостом возле поселка Солнечное в Гуриевском районе. На нем был закреплен буксировочный трос, а также зафиксированы многочисленные травмы. В региональном управлении Следственного комитета РФ подтвердили факт гибели и сообщили, что рассматривают разные версии, включая суицид. Однако окончательные выводы могут появиться после проведения экспертиз.

Смерть Синицына стала уже 19-м случаем гибели высокопоставленных бизнесменов и топ-менеджеров в России с начала полномасштабной войны против Украины. Почти все эти инциденты объединяет одна общая черта – обстоятельства их гибели остаются загадочными.

Среди них:

• Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия" (2025);

• Михаил Кенин, совладелец строительной компании "Самолёт" (2025);

• Андрей Бадалов, вицепрезидент "Транснефти", выпавший с балкона (2025);

• Виталий Робертус, вице-президент "Лукойла", официальная версия – самоубийство (2024);

• Владимир Некрасов, председатель совета директоров "Лукойла" – "внезапная сердечная недостаточность" (2023);

• Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза (2023);

• Игорь Шкурко, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023);

• Леонид Шульман, руководитель транспортной службы "Газпром инвест" (2022);

• Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка (2022);

• Сергей Протосенко, бывший топ-менеджер "Новатека" (2022);

• Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", выпавший из окна московской больницы (2022).

Эти случаи формируют целую серию "таинственных смертей" в высших кругах российского бизнеса и энергетики, что рождает новые предположения об истинных причинах гибели влиятельных менеджеров.



