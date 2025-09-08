logo

BTC/USD

112183

ETH/USD

4312.12

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Кого нашли без головы в России и что объединяет загадочные смерти
commentss НОВОСТИ Все новости

Кого нашли без головы в России и что объединяет загадочные смерти

В России при загадочных обстоятельствах погиб уже 19-й топ-менеджер с начала войны

8 сентября 2025, 20:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Калининградской области РФ обнаружили тело генерального директора компании "К-Поташ Сервис" Алексея Синицына, специализирующейся на добыче калийно-магниевых солей. Его смерть вызвала немалый резонанс из-за обстоятельств, в которых обнаружили тело.

Кого нашли без головы в России и что объединяет загадочные смерти

Компания «К-Поташ Сервис»

Обезглавленный труп Синицына был обнаружен под мостом возле поселка Солнечное в Гуриевском районе. На нем был закреплен буксировочный трос, а также зафиксированы многочисленные травмы. В региональном управлении Следственного комитета РФ подтвердили факт гибели и сообщили, что рассматривают разные версии, включая суицид. Однако окончательные выводы могут появиться после проведения экспертиз.

Смерть Синицына стала уже 19-м случаем гибели высокопоставленных бизнесменов и топ-менеджеров в России с начала полномасштабной войны против Украины. Почти все эти инциденты объединяет одна общая черта – обстоятельства их гибели остаются загадочными.

Среди них:

Дмитрий Осипов, председатель совета директоров "Уралкалия" (2025);

• Михаил Кенин, совладелец строительной компании "Самолёт" (2025);

• Андрей Бадалов, вицепрезидент "Транснефти", выпавший с балкона (2025);

• Виталий Робертус, вице-президент "Лукойла", официальная версия – самоубийство (2024);

• Владимир Некрасов, председатель совета директоров "Лукойла" – "внезапная сердечная недостаточность" (2023);

• Вячеслав Ровнейко, директор Межрегионального топливного союза (2023);

• Игорь Шкурко, заместитель председателя "Якутскэнерго" (2023);

• Леонид Шульман, руководитель транспортной службы "Газпром инвест" (2022);

• Владислав Аваев, бывший вице-президент Газпромбанка (2022);

• Сергей Протосенко, бывший топ-менеджер "Новатека" (2022);

• Равиль Маганов, председатель совета директоров "Лукойла", выпавший из окна московской больницы (2022).

Эти случаи формируют целую серию "таинственных смертей" в высших кругах российского бизнеса и энергетики, что рождает новые предположения об истинных причинах гибели влиятельных менеджеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с В начале октября в Польше перестает действовать специальное распоряжение, позволяющее украинцам пользоваться на территории страны своими национальными водительскими удостоверениями. Это означает, что все граждане Украины, которые находятся в Польше более 180 дней, должны будут заменить документы польскими, иначе рискуют получить существенное наказание.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-rossii/znajshli-bez-golovi-u-rosii-za-zagadkovih-obstavin-zaginuv-vzhe-19-j-z-pochatku-velikoi-vijni-top-menedzher.htm
Теги:

Новости

Все новости