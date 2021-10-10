Когда и где будут прощаться с Антоном Поляковым

Украинцы, киевляне и родные и знакомые депутата, который умер 8 октября, Антона Полякова, смогут с ним проститься и проводить в последний путь. Об этом сообщили на странице покойного депутата в Facebook.

В Киеве попрощаются с Антоном Поляковым, фото из открытых источников

Прощание с Антоном Поляковым состоится 11 октября 2021 года. Начало церемонии в 10:00. Место проведения — Черниговский областной филармонический центр, расположенный по проспекту Мира, 15.

В СМИ появилась информация о том, что якобы в крови покойного были запрещенные вещества. Однако в пресс-службе полиции Киева говорят, что они еще не получили результатов медицинской экспертизы, поэтому подтвердить слова депутатки Янченко не могут.

Напомним, что 8 октября патрульные остановили такси, водитель которого нарушал правила дорожного движения в Днепровском районе Киева. Патрульные обнаружили Полякова в бессознательном состоянии и вызвали медиков. Реанимация не имела успеха. С места происшествия изъяли авто таксиста, мобильный депутата, ценные вещи, документы, наличные деньги.

Водителя допросили следователи. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Как сообщал портал "Комментарии", стала известна причина смерти политика. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Также мы писали, что народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский рассказал, что Поляков был честным. По его словам, Антон Поляков рассказал, что хотя и был выдвиженцем от "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду летом 2019 года, однако ему никто из партии не помогал. Ни финансово, ни медийно, ни юридически.

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