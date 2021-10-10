logo
Русский Українська

BTC/USD

54975.05

ETH/USD

3544.47

LTC/USD

179.64

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Когда и где будут прощаться с Антоном Поляковым
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда и где будут прощаться с Антоном Поляковым

В прокуратуре ждут результатов токсикологической экспертизы

сегодня, 15:40
Автор:

Козлова Альбіна

Украинцы, киевляне и родные и знакомые депутата, который умер 8 октября, Антона Полякова, смогут с ним проститься и проводить в последний путь. Об этом сообщили на странице покойного депутата в Facebook.

Когда и где будут прощаться с Антоном Поляковым

В Киеве попрощаются с Антоном Поляковым, фото из открытых источников

Прощание с Антоном Поляковым состоится 11 октября 2021 года. Начало церемонии в 10:00. Место проведения — Черниговский областной филармонический центр, расположенный по проспекту Мира, 15.

В СМИ появилась информация о том, что якобы в крови покойного были запрещенные вещества. Однако в пресс-службе полиции Киева говорят, что они еще не получили результатов медицинской экспертизы, поэтому подтвердить слова депутатки Янченко не могут.

Напомним, что 8 октября патрульные остановили такси, водитель которого нарушал правила дорожного движения в Днепровском районе Киева. Патрульные обнаружили Полякова в бессознательном состоянии и вызвали медиков. Реанимация не имела успеха. С места происшествия изъяли авто таксиста, мобильный депутата, ценные вещи, документы, наличные деньги.

Водителя допросили следователи. Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщал портал "Комментарии", стала известна причина смерти политика. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Также мы писали, что народный депутат Украины третьего, шестого и седьмого созывов, профессор, доктор юридических наук Виталий Журавский рассказал, что Поляков был честным. По его словам, Антон Поляков рассказал, что хотя и был выдвиженцем от "Слуги народа" на досрочных выборах в Верховную Раду летом 2019 года, однако ему никто из партии не помогал. Ни финансово, ни медийно, ни юридически.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/anton.polyakov.98/posts/4189041364558460
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ