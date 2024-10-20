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Китаец пытался подкупить пограничника для въезда в Украину

Взятку пограничнику иностранец пытался дать в Одесской области

сегодня, 11:12
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Недилько Ксения

В пункте пропуска "Старокозачье" в Одесской области 43-летний гражданин Китая предложил взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

Китаец пытался подкупить пограничника для въезда в Украину

Иллюстративное фото

Во время мер пограничного контроля иностранец не смог подтвердить цель своего пребывания на территории нашего государства и не ориентировался куда следует. Понимая серьезность ситуации, мужчина попытался все же "решить вопрос" о пропуске через границу, предложив инспектору пограничного контроля неправомерное денежное вознаграждение в размере 200 долларов США.

Военнослужащий отказался от предложения. Относительно взяткодателя направлено сообщение в Национальную полицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Китаец пытался подкупить пограничника для въезда в Украину - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В киевском поезде служебный пес среагировал на француза: что обнаружили

Пограничники 7 пограничного Карпатского отряда с помощью служебной собаки обнаружили гашиш у иностранца, направлявшегося в украинскую столицу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы Украины.

59-летний гражданин Франции ехал поездом "Перемышль-Киев". Во время прохождения контроля произошло срабатывание служебной собаки, натренированной на поиск наркотических веществ. В ходе проверки совместная погранично-таможенная группа обнаружила пакет с 13 граммами неизвестного вещества. По словам иностранца, обнаруженное является наркотическим продуктом из конопли. "Дурман" иностранец намеревался перевезти для личного потребления. Чтобы обмануть обоняние собаки, мужчина спрятал сверток под вату, на которую накапал лаванды, а поверх всего наклеил пластырную повязку и прикрепил на тело.



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