Киллер в лыжном костюме: новые подробности убийства криминального авторитета в Яремче (ВИДЕО)



















Неизвестный киллер, застреливший 42-летнего пациента стоматологического кабинета в городке Яремче, пришел сюда одетый в лыжный костюм. Представители полиции разыскивают подозреваемого. Об этом сообщает ТСН.

Убийство мужчины в Яремче (фото пресс-служба полиции Ивано-Франковской области)

Наемный убийца вбежал в стоматологический кабинет и почти в упор расстрелял мужчину, сидящего в стоматологическом кресле. К счастью, врач-стоматолог во время этого организованного покушения не пострадал.

По словам заместителя начальника ГУ НП Ивано-Франковской области Дениса Кравченко, незнакомый злоумышленник ориентировочно произвел шесть выстрелов. Более подробный ответ предоставит судмедэкспертиза.

Тяжело раненого пациента сразу отвезли в местную больницу. Местные врачи пытались спасти ему жизнь, но их усилия были безрезультатными.

По словам врача-хирурга местной больницы Станислава Яцука, у тяжело раненного мужчины были критические показатели, он находился в состоянии клинической смерти и все проведенные мероприятия реанимации оказались неуспешными.

Как сообщили ивано-франковские правоохранители, убили 42-летнего жителя областного центра – города Ивано-Франковска.

Свидетели запомнили, что убийца был одет в лыжный костюм, на лице у него была маска.

Важно, что местным полицейским в 18:45 сообщил об этом кровавом событии врач-стоматолог, чудом оставшийся в живых. Как он рассказал, в стоматологический кабинет вскочил незнакомец и произвел несколько выстрелов в его пациенте. Затем он покинул помещение и выбежал на улицу.

Тяжело раненый мужчина ушел из жизни в то время, когда медики оказывали ему помощь. По сообщению местных СМИ, убитый – Игорь Дутка, его еще знают в криминальных кругах как "Сухого".

Ивано-франковские полицейские были подняты по сигналу тревоги. На поиски нападающего привлечены представители всех оперативных служб и нарядов полиции.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Ивано-Франковске обстреляли автомобиль из гранатомета.





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