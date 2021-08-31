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Киевсовет "вывел из тени" неофициальные ночные парковки

В Киеве будут действовать 660 специально оборудованных площадок на 60 159 машиномест.

31 августа 2021, 22:57
Автор:

Харченко Дарина

Киевский городской совет утвердил регулирования 214 новых специально отведенных (ночных) парковок на 21 тысяч 657 машиномест. Так, 64 депутата поддержали внесение изменений в приложение 5 решения от 23 июня 2011 № 242/5629 "Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве". Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Киевсовет "вывел из тени" неофициальные ночные парковки

у Києві діятимуть 660 спеціально обладнаних майданчиків на 60 тисяч 159 машиномісць. Фото: kyivcity.gov.ua

Как отметил начальник Управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин, это те площадки, которые десятилетиями функционировали нелегально, принося доход определенным группам лиц. Ранее они никоим образом не были оформлены, и бюджет города не получал никаких средств за их использование.

Также проектом решения увеличивается количество машиномест в 7896 на 225 имеющихся площадках.

Следовательно, в Киеве будут действовать 660 специально оборудованных площадок на 60 159 машиномест.

"При условии обустройства и эксплуатации новых площадок, ориентировочная сумма дополнительных поступлений составит 46 млн грн в год, — отметил Дмитрий Рахматуллин. — Поступления от увеличения машиномест на существующих паркоплощадках принесет бюджету города дополнительно 16,8 млн грн в год ".

Кроме того, принятым решением из приложения изымаются земельные участки, на которых оформлена аренда или постоянное пользование, а также площадки, расположенные на проезжей части улиц. 91 паркомайданчик на 7167 машиномест включается в перечень отведенных (дневных) парковочных площадок, согласно Приказу ГТИ № Р-67 от 25 марта 2021

Как писали "Комментарии", первая машина навсегда останется в памяти водителя. Именно на ней автомобилист закрепляет знания, которые получил в автошколе, и формирует стиль езды. Поэтому первая машина должна быть максимально удобной, неприхотливой и экономической.
Эксперты издания "Твоя машина" решили помочь новичкам и составили список моделей, которые могут претендовать на звание "лучшая первая машина".




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Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/kivska_miska_rada_legalizuvala_neofitsiyni_nichni_parkomaydanchiki/
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