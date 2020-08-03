Киевский террорист с бомбой в "Универсал Банке" требует 40 000 гривен

Киевский террорист Сухроб Каримов, который сегодня захватил “Универсал Банк” в БЦ “Леонардо”, выдвинул еще одно требование. Мужчина требует 40 000 гривен наличкой. Об этом со ссылкой на экс-заложников банка, которых гражданин Узбекистана отпустил, оставив в отделении лишь руководителя (женщина пожелала остаться по своей воле), сообщает Украина 24.

Отметим, что ранее мужчина выдвинул главное требование: террорист хочет, чтобы к нему подошли представители СМИ, которым он даст интервью.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в “Фейсбук” сообщил, что возможным террористом, захватившим банк в Киеве, может быть 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Геращенко говорит, что, судя по его постам в соцсетях, - это психически неуравновешенный человек.



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