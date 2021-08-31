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Киевские таможенники обнаружили 7,5 тысяч капсул для похудения с психотропами

Препараты, пересылались с нарушением таможенного законодательства, были удалены.

сегодня, 22:01
Автор:

Харченко Дарина

На Киевской таможни обнаружили средства для похудения с содержанием психотропных веществ, оборот которых ограничен. Их пытались переслать из Китая на территорию Украины в международных почтовых отправлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Киевские таможенники обнаружили 7,5 тысяч капсул для похудения с психотропами

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил. Фото: facebook.com/KYIVcustomsUA

В трех международных посылках, отправленных Украинские из Китая самим себе же в Украине как получателям, находилось всего 7,5 тысячи капсул в блистерах с надписями "Li Da".

Препараты частично были без картонных упаковок, из которых можно было бы узнать производителя, состав препарата или хотя срок его годности.

Таможенные эксперты обнаружили, что в этом препарате составляющей является сибутрамин — психотропное вещество, оборот которой ограничен. Согласно законодательству, пересылать в международных почтовых отправлениях психотропные вещества запрещено.

Таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины.

Препараты, пересылались с нарушением таможенного законодательства, были удалены.

Недавно стало известно, что мужчине, который находился в Харьковском СИЗО , пытались передать сгущенное молоко и клубничный десерт с наркотиками. Об этом рассказали в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний. Отмечается, что всего было два похожих случая. Впервые одному из заключенных передали сгущенное молоко с белым веществом внутри. Второй раз посылку передавали уже другому заключенному. На этот раз похожую на наркотик вещество нашли в сгущенном молоке и Клубничный десерт.

Как писали "Комментарии", около 40 наименований планируют добавить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Украине.

Так, для общественного обсуждения опубликован проект постановления Кабинета Министров "О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров". Как сообщается в документе, принятие постановления обеспечит выполнение Украиной международных обязательств . В частности, речь идет о рекомендациях ВОЗ и решения Комиссии ООН по наркотическим средствам. Кроме того, этот шаг будет способствовать работе правоохранителей: предполагается, что измененный перечень позволит правоохранительным органам на этапе досудебного следствия принимать дальнейшие процессуальные решения.


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Источник: https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA/posts/4463672977026796
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