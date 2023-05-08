Киев требует расследований: в Грузии сорвали украинский флаг

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Slava Kot
В центральном парке грузинской столицы Тбилиси неизвестный мужчина сорвал украинский флаг, висевший на флагштоке. Посольство Украины в Грузии требует начать расследование по инциденту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание News Georgia.
Мужчина в Грузии срывает флаг Украины. Фото: скриншот
В соцсети попало видео как в центральном парке Ваке неизвестный мужчина начинает снимать сине-желтый флаг. У мужчины была отмычка для снятия его со флагштока, однако через некоторое время неизвестный перестает аккуратно действовать и срывает флаг Украины.
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По данным грузинского телеканала Mtavari, неизвестный мужчина, вероятно, является пророссийским поклонником и принадлежит к группировкам "Консервативное движение" и "Альт-Инфо".
На такие действия отреагировали в украинском посольстве, назвав инцидент "недопустимым".
Касьянов также добавил, что МИД Украины и правоохранительные органы Грузии будут совместно работать по выявлению и наказанию неизвестного мужчины. Следует добавить, что в 2022 году в Грузии вступил в силу закон, позволяющий оштрафовать человека на 1000 лари (около 15 тыс. гривен) за оскорбление герба или флага страны, имеющей дипотношения с Грузией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия ответила на информацию о возобновлении авиасообщения с Россией.
Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, поздравившем лидеров СНГ с 9 мая, однако одного президента не упомянул.
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