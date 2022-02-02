logo

BTC/USD

38798.39

ETH/USD

2795.31

LTC/USD

115.70

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.20

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 миллионов украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 миллионов украинцев

Известно, что 19-летний житель Киева и студент одного из высших учебных заведений создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной информации

сегодня, 02:36
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Киберполиция Украины разоблачила парня, продававшего конфиденциальные, коммерческие и персональные данные более 20 миллионов украинцев. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции. Известно, что 19-летний житель Киева и студент одного из высших учебных заведений создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной информации, в частности персональных данных граждан Украины.

Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 миллионов украинцев

Киберполиция - фото из открытых источников

Стоимость доступа к боту составляла 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток для поиска данных конкретных лиц. Оплата принималась на криптокошелек. Парень владел базами данных нескольких десятков миллионов граждан. Информацию он покупал на хакерских форумах. Также он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям, используя искусственный интеллект. Сообщается, что у правонарушителя проведены обыски и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Полиция также нашла базы данных, скомпрометированные в период с 2014-2019 года. В настоящее время базы данных изъяты из незаконного обращения, а учетные записи злоумышленника заблокированы. Они содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц и т.д.

Напомним, немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша кибер-полиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто их крышует? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!