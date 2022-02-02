Киберполиция разоблачила студента, продававшего данные более 20 миллионов украинцев

Киберполиция Украины разоблачила парня, продававшего конфиденциальные, коммерческие и персональные данные более 20 миллионов украинцев. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции. Известно, что 19-летний житель Киева и студент одного из высших учебных заведений создал бот в мессенджере для продажи конфиденциальной информации, в частности персональных данных граждан Украины.

Киберполиция - фото из открытых источников

Стоимость доступа к боту составляла 1 доллар в день или 4 доллара за 20 попыток для поиска данных конкретных лиц. Оплата принималась на криптокошелек. Парень владел базами данных нескольких десятков миллионов граждан. Информацию он покупал на хакерских форумах. Также он разрабатывал и внедрял механизм поиска данных по фотографиям, используя искусственный интеллект. Сообщается, что у правонарушителя проведены обыски и изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Полиция также нашла базы данных, скомпрометированные в период с 2014-2019 года. В настоящее время базы данных изъяты из незаконного обращения, а учетные записи злоумышленника заблокированы. Они содержали даты рождения, фамилии, имя и отчество граждан, серии и номера паспортов, индивидуальных налоговых номеров налогоплательщиков и номеров телефонов, фотоизображения лиц и т.д.

Напомним, немецкая полиция разоблачила крупнейший в мире преступный онлайн-маркет. Серверы DarkMarket располагались в Украине и Молдове. Почему наша кибер-полиция ничего не видит? Реально ли было отследить DarkMarket в Украине? Кто и почему продает-покупает на этих площадках? Кто их крышует? "Комментарии" искали ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

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