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Каждая четвертая женщина была жертвой насилия со стороны партнера

Анализ показывает, что 27% женщин в возрасте от 15 до 49 лет испытали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение своей жизни

сегодня, 05:30
Автор:

Ольга Чародий
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По данным нового исследования, более четверти женщин в возрасте до 50 лет во всем мире подверглись домашнему насилию со стороны мужчины-партнера. Об этом сообщается в медицинском журнале The Lancet. Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других учреждений проанализировали 366 исследований, проведенных между 2000 и 2018 годами, содержащимися в Глобальной базе данных ВОЗ о распространенности насилия в отношении женщин. Они охватывают 161 страну и два миллиона женщин и девушек в возрасте от 15 лет и старше.

Каждая четвертая женщина была жертвой насилия со стороны партнера

Девушка (фото из открытых источников)

Анализ показывает, что 27% женщин в возрасте от 15 до 49 лет испытали физическое и/или сексуальное насилие со стороны интимного партнера в течение своей жизни. Настоящая цифра, вероятно, еще выше, поскольку жертвы часто не желают сообщать о своих обидчиках, а данные были собраны в пандемию, во время которой уровень домашнего насилия вырос. Приблизительно каждая седьмая (13%) женщина сказала, что акт насилия произошел в течение последнего года, что эквивалентно 492 миллионам женщин во всем мире.

Считается, что исследование является наибольшим анализом насилия в отношении женщин, которые находятся или были в отношениях на сегодняшний день. Анализ касался физического или сексуального насилия и не охватывал психологического и экономического.

Напомним, домашнее насилие является одним из самых "умалчиваемых" преступлений не только в Украине, но и во всем мире. По информации "РБК-Украина", депутаты Верховной Рады наконец-то поддержали усиление административной ответственности за совершение такого рода насилия или же преступлений по признакам пола. "За" документ под номером 3908-1 высказались сразу 336 народных избранников. Согласно новопринятому законопроекту, к военнослужащим, военнообязанным, полицейским и представителям некоторых других правоохранительных организаций будут применяться общие требования при несении ответственности за совершение домашнего насилия. При этом отделаться общественными или исправительными работами, а также админарестом эти категории людей не смогут.





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Источник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02664-7/fulltext
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