Катастрофа "Титана": стали известны последние моменты жизни экипажа

Супруга и мать двух погибших на борту п и двухдневной лодки "Титан", спускавшейся в "Титаник" рассказала о, вероятно, последних минутах на батискафе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание LBC.



Подлодка "Титан". Фото из открытых источников

Кристин Давуд рассказала в интервью, что организаторы просили ее не беспокоиться, когда батискаф потерял связь с поверхностью во время погружения.

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Ее муж Шахзад Давуд и сын Сулеман Давуд предположительно погибли мгновенно в результате взрыва, который уничтожил судно менее чем через два часа после погружения 18 июня. Женщине рассказали, что во время путешествия по экономии энергии большинство света на судне "Титан" было выключено. Прожекторы собирались включить уже вблизи затонувшего "Титаника". Таким образом путешественники ожидали стать теми немногими, кто собственными глазами увидит обломки легендарного корабля "Титаник", находящиеся на глубине около 4 тыс. метров.

Пассажиры находились практически в полной темноте, а свет был только от мониторов батискафа. Кроме того, пяти погибшим было разрешено загрузить любимую музыку, которую они слушали во время погружения. Организаторы также указывали, что во время погружения на такую глубину в окне подводного судна пассажиры будут видеть биолюминесцентную морскую жизнь.

Напомним, что 18 июня пропала связь с подводной лодкой "Титан". После нескольких дней поисков обнаружили обломки корабля. Скорее всего, батискаф взорвался под водой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что идентифицированы все люди на борту пропавшей подлодки, которая должна была исследовать "Титаник".

Также "Комментарии" писали о том, почему погружение батискафа оказалось роковым.