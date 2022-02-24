Каким источникам информации могут доверять украинцы (СПИСОК)

24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Украинская армия смело защищает свою землю по каждому направлению. В социальных сетях активизировалось много ботов, которые распространяют неправдивую и фейковую информацию. На странице Сухопутных войск ВС Украины опубликовали список проверенных источников информации, которым можно доверять.

Военные опубликовали список проверенных источников (фото из открытых источников)

В перечне 34 источника информации, среди них все проверенные источники. В общем, список выглядит так:

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