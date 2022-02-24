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Каким источникам информации могут доверять украинцы (СПИСОК)

Вооруженные силы Украины опубликовали список страниц, где публикуют проверенную информацию

сегодня, 19:27
Автор:

Лиля Воробьева
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24 февраля войска России ворвались на территорию Украины. Украинская армия смело защищает свою землю по каждому направлению. В социальных сетях активизировалось много ботов, которые распространяют неправдивую и фейковую информацию. На странице Сухопутных войск ВС Украины опубликовали список проверенных источников информации, которым можно доверять.

Каким источникам информации могут доверять украинцы (СПИСОК)

Военные опубликовали список проверенных источников (фото из открытых источников)

В перечне 34 источника информации, среди них все проверенные источники. В общем, список выглядит так:

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Одесской области при обстреле воинской части погибли 22 человека.

 


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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=290567653175233&set=a.263349005897098
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