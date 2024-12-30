Какие причины "самолетопада" в мире: можно было бы избежать страшной трагедии в Южной Корее

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Кравцев Сергей
За несколько последних суток в мире произошло по меньшей мере три авиаинцидента. Наибольшей катастрофой стало падение авиалайнера в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек. Кроме того, в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки, к счастью без жертв. Также один самолет совершил аварийную посадку в Норвегии из-за сбоя гидравлики. Какие причины такого "самолетопада"? Можно ли было избежать столь масштабной авиатрошки в Южной Корее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Авиакатастрофа. Фото: из открытых источников
Советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV рассказал, что может быть причиной такого количества авиакатастроф в мире.
Такая спешка, по словам эксперта, вполне логично приводит к увеличению рисков.
Авиационный эксперт Дэвид Лермонт в интервью Sky News заявил, что во время аварии рейса 7C2216 Jeju Air Южной Кореи все пассажиры могли выжить, если бы не было бетонной стены.
Эксперт отметил, что без нее самолет соскользнул бы, даже если бы у него отказали шасси.
Лермонт подчеркнул, что аварийные бригады были готовы и ждать, чтобы потушить пеной любое пламя, вызванное грустью. По его словам, теперь предстоит выяснить, почему пилот не смог опустить закрылки или шасси самолета.
Эксперт добавил, что пока неясно, работало ли шасси при первой попытке пилота приземлиться.
Лермонт подчеркнул, что пилоту не удалось сказать, в чем были проблемы, ведь "его нагрузка была очень высокой".
Читайте на портале "Комментарии" — авиадиспетчеры предупреждали: что произошло за минуты до катастрофы в Южной Корее.
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