За несколько последних суток в мире произошло по меньшей мере три авиаинцидента. Наибольшей катастрофой стало падение авиалайнера в Южной Корее, в результате которого погибли 179 человек. Кроме того, в Канаде загорелся самолет после жесткой посадки, к счастью без жертв. Также один самолет совершил аварийную посадку в Норвегии из-за сбоя гидравлики. Какие причины такого "самолетопада"? Можно ли было избежать столь масштабной авиатрошки в Южной Корее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Авиакатастрофа. Фото: из открытых источников

На Рождество все очень спешат

Советник директора Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский в эфире Radio NV рассказал, что может быть причиной такого количества авиакатастроф в мире.

"Это явление в известной степени закономерно, называется оно Рождество. Все спешат, все хотят лететь, авиакомпании извлекают из ангаров все, что у них есть, похоже на самолеты. Все графики сужаются до минут, до секунд", — отметил эксперт.

Такая спешка, по словам эксперта, вполне логично приводит к увеличению рисков.

"В этом цейтноте увеличивается количество вариантов, которые будут какие-то несчастные случаи, аварии, смерти, катастрофы и так далее", — отметил эксперт, упрекнув Международную организацию гражданской авиации в том, что она не уделяет этому достаточного внимания.

Самолет был полностью под контролем

Авиационный эксперт Дэвид Лермонт в интервью Sky News заявил, что во время аварии рейса 7C2216 Jeju Air Южной Кореи все пассажиры могли выжить, если бы не было бетонной стены.

Эксперт отметил, что без нее самолет соскользнул бы, даже если бы у него отказали шасси.

"Когда вы увидели, как он соскочил с конца взлетно-посадочной полосы, ничего не горело. Самолет был полностью под контролем. Во время самого приземления самолет был идеально выровнен крыльями. С самолетом обращались очень, очень хорошо. С самолетом было все в порядке" момента, когда он ударился о стену. Если бы там не было стены, все были бы сейчас живы", — пояснил эксперт.

Лермонт подчеркнул, что аварийные бригады были готовы и ждать, чтобы потушить пеной любое пламя, вызванное грустью. По его словам, теперь предстоит выяснить, почему пилот не смог опустить закрылки или шасси самолета.

"Причиной того, что он пролетел по всей длине взлетно-посадочной полосы было то, что он двигался очень быстро", — отметил Лермонт.

Эксперт добавил, что пока неясно, работало ли шасси при первой попытке пилота приземлиться.

"Капитан подал сигнал бедствия. Сигнал тревоги – это всеобъемлющий сигнал. Он говорит: "У меня здесь настоящие проблемы"", — сказал он.

Лермонт подчеркнул, что пилоту не удалось сказать, в чем были проблемы, ведь "его нагрузка была очень высокой".

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