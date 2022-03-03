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Какая ситуация в Харьковской области: сообщает ГСЧС

В Харьковской области ГСЧС разбирает завалы и спасает людей

сегодня, 13:33
Автор:

Козлова Альбіна
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Какая ситуация в Харьковской области: сообщает ГСЧС

фото ГСЧС

По информации ГСЧС, в Харьковской области, где оккупанты обстреливают села, города, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы и ликвидируют пожары.

Ночью 2 марта с воздуха враг обстрелял село Яковловка Мерефянской громады Харьковского района, бомбы разрушили 30 частных домов, сгорели автомобили и превратились в руины хозяйственные постройки. Погибли три человека, травмированы семь, из-под завалов спасли 10. Пока это не окончательная информация.

Российские оккупанты продолжают обстреливать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Обстреливали Харьков, Изюм, а также села Яковловка и Хорошево Харьковского района. В настоящее время погибли гражданские 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей. Пожарные потушили 30 пожаров в домах и админзданиях.

В Харькове в центр города попадали ракетные атаки. В результате обстрелов погибли 9 человек, 27 человек спасены из-под завалов. Ракеты поразили административные здания, жилой дом по пл. Конституции в центре Харькова, гаражный кооператив на ул. Академика Павлова, жилой дом на ул. Леся Сердюка, три дома на ул. Мироносицкой, авиабомба на улице Крестьянской. Спасатели эвакуировали и достали десятки человек из-под завалов.

В селе Яковлевка, в Харьковском районе, российская армия обстреляла дома. Погибли 2, ранены 7 человек. В Изюме после обстрела погибли 8 граждан, из них 2 детей. Спасены трое человек из-под завалов. Бомбы попали в дома по ул. Соборная, ул. Украинская, ул. Н. Федоренко и другие.

Массированный авиаудар потерпел Салтовский жилмассив. Сколько потерпевших пока уточняют. В настоящее время разминировано 230 боеприпасов на территории области.

Как сообщал портал, в СБУ снова задержали несколько диверсантов на территории Украины.

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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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