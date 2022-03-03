Какая ситуация в Харьковской области: сообщает ГСЧС

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По информации ГСЧС, в Харьковской области, где оккупанты обстреливают села, города, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разбирают завалы и ликвидируют пожары.

Ночью 2 марта с воздуха враг обстрелял село Яковловка Мерефянской громады Харьковского района, бомбы разрушили 30 частных домов, сгорели автомобили и превратились в руины хозяйственные постройки. Погибли три человека, травмированы семь, из-под завалов спасли 10. Пока это не окончательная информация.

Российские оккупанты продолжают обстреливать бомбами, снарядами и реактивной артиллерией жилые кварталы и целые населенные пункты. Обстреливали Харьков, Изюм, а также села Яковловка и Хорошево Харьковского района. В настоящее время погибли гражданские 34 человека, 285 получили ранения, из них 10 детей. Пожарные потушили 30 пожаров в домах и админзданиях.