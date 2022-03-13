Какая ситуация на фронте: 18-е сутки войны с российскими оккупантами

На 18-й день войны с русскими оккупантами положение, состояние и характер сил обороны остаются без существенных изменений.

Подбитая вражеская техника, фото Facebook

Враг нарушает нормы Международного гуманитарного права: размещает технику на объектах повышенной опасности, использует инфраструктуру, обстреливает дома, объекты гражданской инфраструктуры, оккупанты проводят обыски местных жителей, переодеваются в гражданскую одежду и форму ВС Украины. Об этом сообщается в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлившие темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Однако известно об увеличении случаев дезертирства и отказов от исполнения приказов в армии страны-агрессора. Как известно, в Беларуси немало раненых оккупантов лечат в больницах. В соседней стране начали сбор крови среди населения, ведь ее не хватает для лечения российских военных.

В Генштабе сообщают, что страна-агрессор формирует новые подразделения, планируется привлечь к участию в войне около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Украинские военные дают достойный отпор войскам противника. В течение 12 марта они уничтожили два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

Как сообщал портал, Зеленский сообщил, как можно было предотвратить нападение России на Украину. По словам Зеленского, решение Запада заморозить российские активы – правильный шаг. Однако его нужно было делать гораздо раньше, да и не только это, но и другие адские санкции следовало вводить давно.



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