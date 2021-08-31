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Как в Верховной Раде отреагировали на скандал с Трухиным

Расследование по делу об аварии продолжается

сегодня, 15:10
Автор:

Козлова Альбіна

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге прокомментировал скандал с народным депутатом Александром Трухиным. Об этом сообщает 24 канал.

Как в Верховной Раде отреагировали на скандал с Трухиным

Разумков прокомментировал ситуацию, фото из открытых источников

Речь идет о дорожно-транспортном происшествии, в которое попал депутат 23 августа в пределах Киевской области. Тогда автомобиль марки Audi, на которой ехал народный депутат от партии "Слуга народа", столкнулся с автомобилем Ford, который протаранил еще одну машину марки Daewoo.

По словам председателя Верховной Рады, расследование будет беспристрастным и если подтвердятся "все остальные факты", то будет работать закон. Разумков добавил, что в таком случае "реакция должна быть жесткой".

По его мнению, чтобы не было лишних домыслов, Александр Трухин должен сам рассказать о случившемся. Со стороны Верховной Рады будет обеспечено отсутствие давления на следствие, заверил Дмитрий Разумков.

В комментарии для PavlovskyNEWS министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что в Государственное бюро расследований передадут дело, когда выяснят кто был в момент аварии за рулем Audi. По его словам, комментарии должны предоставлять в Национальной полиции по этому делу.

Как сообщал портал "Комментарии", народный депутат Александра Устинова рассказала, что на ее квартиру был наложен арест, а ее автомобиль был объявлен в розыск. Печерский суд вынес такое решение. Женщина предполагает, что это все из-за шесть исков заместителя Главного следственного управления полиции Евгения Шевцова против нее. Парламентарий отметила, что Шевцов "обиделся" на нее из-за того, что она написала жалобу, чтобы проверили его возможное незаконное обогащение.



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Источник: https://24tv.ua/ye-zakon-vin-bude-pratsyuvati-razumkov-hoche-pochuti-reaktsiyu_n1726230
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