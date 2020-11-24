Известный украинский дизайнер погиб в 37 лет

В понедельник, 23 ноября, во Львове в ДТП погиб известный дизайнер, основатель и куратор Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пользователь Галина Янко в фейсбуке.

Как говорят в полиции, авария случилась вечером 23 ноября на трассе Львов — Шегини в районе села Бартатов Городокского района. Когда Нестеренко-Ланько переходил дорогу, его сбила машина. Пострадавший скончался до приезда скорой.

ДТП произошло на хорошо освещенном пешеходном переходе. Молодого водителя Nissan задержали. Выясняется, по какой причине автовладелец не заметил пешехода на дороге.





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