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Известный российский актер умер в возрасте 35 лет

Причина смерти Сергея Куницкого не называется

13 августа 2020, 17:46 comments1843
Автор:

Владимир Лавский
Известный российский актер умер в возрасте 35 лет

В возрасте 35 лет скончался известный по фильму "Битва за Севастополь" российский актер Сергей Куницкий. Об этом сообщается на сайте Московского Губернского театра.

Куницкий работал в этом театре с первого года его открытия в 2013 году. Официальной причины смерти пока нет. 

"Талантливый артист... был одним из ведущих актеров труппы... Сережа! Любим, будем помнить, спасибо тебе за талант и человеческое тепло. Соболезнуем родным и близким, крепитесь…", — говорится в публикации.

Сергей Куницкий стал популярным благодаря ролям в фильмах и сериалах "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность", "Шеф" и других.

В Московском Губернском театре Куницкий сыграл десятки значимых ролей. Он блестяще исполнил роли Пети Трофимова в "Вишневом саде", Городулина в "На всякого мудреца довольно простоты" и Курносого в "Энергичных людях". Это малый список его работ.

Как ранее сообщали "Комментарии", в среду, 12 августа, умер известный медиамагнат. 


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