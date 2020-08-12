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Умер известный медиамагнат

Бизнесмену было 97 лет

12 августа 2020, 17:45
Автор:

Владимир Лавский
Умер известный медиамагнат

В среду, 12 августа, на 98-м году жизни скончался американский миллиардер Самнер Редстоун. Об этом сообщает CNBC.

Редстоун являлся контролирующим акционером холдингов Viacom и CBS, он был одним из самых влиятельных медиамагнатов мира. Ему удалось превратить семейную сеть кинотеатров в многомиллиардную империю.

В ноябре 2019 года его состояние оценивалось в четыре миллиарда долларов. Известно, что Редстоун является потомком русских эмигрантов. В молодости он был военным корреспондентом.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Великобритании скончался Мартин Берч - культовый продюсер, который продвигал Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple и Black Sabbat. 

Мартин Берч стал знаменит после того, как стал звукорежиссером и продюсером легендарных альбомов таких британских групп как Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake. Он трудился над культовыми альбомами In Rock и Machine Head для Deep Purple, Rising и Long Live Rock’n Roll для Rainbow, Killers, Number of The Beast, Piece Of Mind и Somewhere In Time для Iron Maiden, Saints & Sinners, в который вошел хит Here I Go Again Whitesnake.


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