Умер известный медиамагнат

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Владимир Лавский
В среду, 12 августа, на 98-м году жизни скончался американский миллиардер Самнер Редстоун. Об этом сообщает CNBC.
Редстоун являлся контролирующим акционером холдингов Viacom и CBS, он был одним из самых влиятельных медиамагнатов мира. Ему удалось превратить семейную сеть кинотеатров в многомиллиардную империю.
В ноябре 2019 года его состояние оценивалось в четыре миллиарда долларов. Известно, что Редстоун является потомком русских эмигрантов. В молодости он был военным корреспондентом.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Великобритании скончался Мартин Берч - культовый продюсер, который продвигал Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple и Black Sabbat.
Мартин Берч стал знаменит после того, как стал звукорежиссером и продюсером легендарных альбомов таких британских групп как Deep Purple, Iron Maiden и Whitesnake. Он трудился над культовыми альбомами In Rock и Machine Head для Deep Purple, Rising и Long Live Rock’n Roll для Rainbow, Killers, Number of The Beast, Piece Of Mind и Somewhere In Time для Iron Maiden, Saints & Sinners, в который вошел хит Here I Go Again Whitesnake.
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