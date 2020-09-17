Известному журналисту и правозащитнику сожгли дом, мама чудом спаслась

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Дмитрий Симоненко
Известный отечественный оппозиционный журналист, правозащитник, ведущий телепрограмм на "17-м
канале" в YouTube, Дмитрий Василец
сообщил сегодня о том, что его дом сгорел в результате поджога. Об этом он
написал на своей странице в Facebook.
Источник: lugansk1.info
Журналист
рассказал о том, что дом, в котором проживала его мать, находится в Черкасской области.
В результате пожара никто не пострадал.
Представитель
медиа утверждает о том, что вероятность возгорания проводки или утечка газа
исключена, хотя правоохранители уже составили акт, что “все произошло из-за короткого
замыкания”.
Также
известно, что недалеко от дома был замечен автомобиль на "еврономерах", который
быстро скрылся из населенного пункта, в котором располагался сгоревший дом.
Василец призывает представителей масс-медиа заявить о недееспособности власти по защите общественных деятелей и журналистов, а также просит ОП отреагировать на поджог и "дать шанс на расследование".
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, что полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге
автомобиля "Схем".
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