Известному журналисту и правозащитнику сожгли дом, мама чудом спаслась

Известный отечественный оппозиционный журналист, правозащитник, ведущий телепрограмм на "17-м канале" в YouTube, Дмитрий Василец сообщил сегодня о том, что его дом сгорел в результате поджога. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Источник: lugansk1.info

Журналист рассказал о том, что дом, в котором проживала его мать, находится в Черкасской области. В результате пожара никто не пострадал.

"Никто не пострадал: слава Богу мама успела спастись, поняла, что пожар, когда уже все горело, но ползком удалось выбраться из кухни, где она закручивала консервацию", - говорится в сообщении.

Представитель медиа утверждает о том, что вероятность возгорания проводки или утечка газа исключена, хотя правоохранители уже составили акт, что “все произошло из-за короткого замыкания”.

Также известно, что недалеко от дома был замечен автомобиль на "еврономерах", который быстро скрылся из населенного пункта, в котором располагался сгоревший дом.

Василец призывает представителей масс-медиа заявить о недееспособности власти по защите общественных деятелей и журналистов, а также просит ОП отреагировать на поджог и "дать шанс на расследование".





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем".



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