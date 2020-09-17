kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.09.2020

BTC/USD

10850.98

ETH/USD

380.67

LTC/USD

48.45

НБУ 17.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Известному журналисту и правозащитнику сожгли дом, мама чудом спаслась
commentss НОВОСТИ Все новости

Известному журналисту и правозащитнику сожгли дом, мама чудом спаслась

Василец утверждает о том, что вероятность возгорания проводки или утечка газа исключена, хотя правоохранители уже составили акт что “все произошло из-за короткого замыкания”

сегодня, 18:14
Автор:

Дмитрий Симоненко

Известный отечественный оппозиционный журналист, правозащитник, ведущий телепрограмм на "17-м канале" в YouTube,  Дмитрий Василец сообщил сегодня о том, что его дом сгорел в результате поджога. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Известному журналисту и правозащитнику сожгли дом, мама чудом спаслась

Источник: lugansk1.info

Журналист рассказал о том, что дом, в котором проживала его мать, находится в Черкасской области. В результате пожара никто не пострадал.

"Никто не пострадал: слава Богу мама успела спастись, поняла, что пожар, когда уже все горело, но ползком удалось выбраться из кухни, где она закручивала консервацию", - говорится в сообщении.

Представитель медиа утверждает о том, что вероятность возгорания проводки или утечка газа исключена, хотя правоохранители уже составили акт, что “все произошло из-за короткого замыкания”.

Также известно, что недалеко от дома был замечен автомобиль на "еврономерах", который быстро скрылся из населенного пункта, в котором располагался сгоревший дом.

Василец призывает представителей масс-медиа заявить о недееспособности власти по защите общественных деятелей и журналистов, а также просит ОП отреагировать на поджог и "дать шанс на расследование".


Ранее "Комментарии" сообщали о том, что полиция обнародовала фото и имена подозреваемых в поджоге автомобиля "Схем".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!