Известно, сколько объектов культурного наследия уничтожили российские оккупанты в Украине

18 апреля в мире отмечают Международный день памятников и достопримечательностей, а в Украине – День памятников истории и культуры. В настоящее время зафиксировано уже более 200 эпизодов военных преступлений России против культурного наследия в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

В ведомстве уже сообщили, что, к сожалению, эти данные не окончательные. Сегодня идет сбор доказательств преступлений россиян против украинского культурного наследия. Министерство культуры и информационной политики Украины собирает доказательную базу для дальнейшего использования в Международном уголовном суде в Гааге.

"Сегодня из-за действий армии рф в Украине разрушены многочисленные памятники архитектуры. МКИП уже зафиксировано более 200 эпизодов военных преступлений россии против культурного наследия в Украине. К сожалению, эти данные не окончательны. Разрушение объектов культурного наследия является военным преступлением по Гаагской конвенции 1954. Сейчас сбор доказательств преступлений россиян против украинского культурного наследия продолжается. Министерство верифицирует доказательную базу для дальнейшего ее использования в Международном уголовном суде в Гааге",- говорится в сообщении.

В Украине продолжают защищать важные исторические памятники.

"В эти трудные дни работники Министерства с помощью представителей коммунальных служб и волонтеров в разных уголках Украины мобилизовались для защиты нашего исторического достояния", — сообщили в министерстве.