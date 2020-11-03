Известная писательница фэнтези была найдена мертвой при странных обстоятельствах

Известную российскую писательницу книг-фэнтези нашли мертвой вчера, 2 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о Кире Измайловой. Читателям она известна по книгам о драконах, попаданцах и волшебниках для взрослой аудитории. Наиболее известные ее произведения "Случай из практики", "Чудовища из Норвуда", "С феями шутки плохи".



Известно, что тело писательницы было найдено после того, как ее сестра сообщила правоохранителям о том, что женщина не выходит на связь с 26 октября.

Полиция обнаружила тело Измайловой в собственной квартире в Москве. Стражей порядка смутило то, что входная дверь в жилище писательницы оказалась незапертой, так что есть все основания предполагать, что смерть была насильственной. Но на данный момент никаких подробностей о гибели автора фэнтези не сообщается.

Напомним, на 86-м году ушел из жизни знаменитый художник Владимир Шафранюк, который подарил зрителям мультфильмы о коротышке из Цветочного города — Незнайке и его друзьях. Об этом печальном событии стало известно сегодня, 3 ноября.

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