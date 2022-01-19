Извержение вулкана и цунами в Тонге повлекло за собой масштабный разлив нефти (ФОТО)

Во вторник, 18 января, перуанская прокуратура начала расследование в отношении подразделения испанской энергетической компании Repsol после разлива нефти на местном НПЗ, причиной которого стали очень большие волны от извержения вулкана на выходных и цунами в Тонге. Об этом сообщает Reuters.

Рабочий устраняет последствия разлива нефти, вызванного мощным подводным извержением вулкана в Тонге - Reuters

Министр охраны окружающей среды южноамериканской страны дал нефтеперерабатывающему заводу La Pampilla два дня, чтобы определить критические точки разлива и в течение 10 дней собрать нефть, поразившую километры береговой линии.

В воде можно было увидеть черную массу сырой нефти, простирающуюся примерно на 3 км вдоль береговой линии и поражающую пляжи трех прибрежных районов, что приводит к загрязнению моря, убивая птиц и океанических микроорганизмов.

"Это очень сложно исправить", — сказал министр здравоохранения Рубен Рамирес на пресс-конференции.

Штраф может достичь 33 миллионов долларов, если это приведет к ответственности за ущерб окружающей среде, сказал Рамирес.

На выходных два человека также утонули на перуанских пляжах, в чем обвинили цунами.

В Национальном институте гражданской защиты заявили, что разлив нефти уже контролируется.

Нефтеперерабатывающий завод Pampilla, заявивший в воскресенье, 16 января, об "ограниченном разливе", заявил, что он развернул защитные барьеры, охватывающие пострадавшие районы, и нефть собирается в соответствии с протоколом.

"Выполняются работы, чтобы вернуть прибрежную территорию в исходное состояние. Более 200 человек, разделенных на бригады со специализированным оборудованием, проводят ремонтные работы на пляжах Каверо, Баия-Бланка и Санта-Роза", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее "Комментарии", у берегов островного государства Тонга произошло сильное извержение подводного вулкана. В результате вулканической активности и вызванным ею цунами пострадали несколько отдельных островов страны. Сообщается, что о разрушении всего населенного пункта.

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